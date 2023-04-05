遺愛人間｜16歲少年與81歲嫲嫲合葬　背後隱藏感人故事

捐贈器官，遺愛人間。在長沙鳳凰山遺愛人間公益紀念陵園，有幾面「遺體和人體器官捐獻者紀念牆」。特別的是，其中一塊墓碑鐫刻了兩個人的名字，一位是少年葉沙陵賽，另一位是老人唐端華。



墓碑鐫刻了兩個人的名字，一位是少年葉沙陵賽，另一位是老人唐端華。（微信公眾號＠新華社）

葉沙陵賽是一位熱愛籃球的少年，親朋好友都喜歡稱呼他為葉沙。2017年4月27日，他因為突發腦溢血，生命永遠定格在16歲。

當時，葉沙的父母決定捐出兒子的器官，讓他的生命以另一種方式延續，「葉沙的夢想是成為一名醫生，拯救生命。我要幫兒子實現夢想」。

器官捐獻的「雙盲」原則，讓受捐者不能與葉沙的父母聯繫，但他們仍設法了解到葉沙喜歡打籃球。

為了延續葉沙的籃球夢，其中5位受捐者組成了一支籃球隊，取名「葉沙」。此後，球隊又登上了更大的舞台。在2019年國際籃聯籃球世界杯開幕式上，葉沙的故事，再度讓無數人落淚。

推薦閱讀：湖南籃球少年離世捐出全身器官 5受贈者組球隊拍公益短片紀念

為了延續葉沙的籃球夢，其中5位受捐者組成了一支籃球隊。（微信公眾號＠新華社）

葉沙是祖母唐端華一手帶大，平日會為他洗衣服、煮飯，一直陪伴葉沙到初中畢業。葉沙也非常爭氣，學習從來不用大人操心，成績優異。上高中後，葉沙比以前更忙，但每個週末都堅持要去探望祖母，吃她親手煮的「番茄炒肉」。

葉沙去世後，家人擔心年邁的祖母無法承受，只能一直隱瞞。每當唐端華想念孫子急切時，家人只能講出善意的謊言，稱葉沙獲得大獎，被保送到美國讀醫學院，「要讀很多年，學成歸來再孝敬奶奶」。

唐端華每次總是露出滿足的笑容，一直要守著孫子回來。然而，2020年2月25日，81歲的唐端華終究未能等到葉沙「學成歸來」。直至臨終，她始終相信「在國外讀書」的葉沙會有大出息，成為一名好醫生。

考慮到祖孫兩人的深厚情感，家人最終決定捐獻祖母的眼角膜，並捐獻遺體供醫學研究。

唐端華是老長沙人，從小在江邊長大，熱愛湘江。為了讓她和孫子繼續作伴，不再孤單，家人將她的一半骨灰撒入湘江，另一半骨灰與葉沙合葬。跨越1000多個日日夜夜，唐端華對孫子的思念最終化為陪伴。