網紅李子柒停更一年多　Youtube月收益仍達89萬元　播放量破29億

被譽為「古風美食第一人」的內地網紅李子柒的，自從2021年7月身陷與經紀公司杭州微念的合約糾紛後，已停更一年多，即使雙方最終和解收場，李子柒Youtube頻道更新仍停在製作「井鹽」的影片。不過，內地自媒體發現即使李子柒停更，Youtube收益仍很可觀，人氣也並未大減。



據Youtube頻道價值預估分析，李子柒Youtube停更一年多後，每月影片播放量依舊能產生廣告收益785,320元（人民幣，下同，估約896,089港元），粉絲數則有1740萬，上傳128個影片，目前總播放量達29.2億次。 ​網民估算，李子柒最近一年預估收益可達690多萬元（人民幣）。



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2021年7月14日起，李子柒在更新完「井鹽」影片後，陷入漫長的停更，此後，從「股權糾紛」到「訴諸法律」，李子柒和其背後MCN（網紅經紀公司）微念數度交戰。

2022年12月27日，杭州微念官方發文稱，與李子柒在四川綿陽市中級人民法院的調解下，已達成和解，長達一年多的糾紛，終於畫上句號。但李子柒的Youtube頻道仍未再更新。

李子柒是健力士紀錄「最多訂閱量的YouTube中文頻道」：

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據《中國新聞周刊》報道，微念創始人劉同明將退出李子柒公司，持股比例也將由51%減至1%；李子柒本人持股比例由49%增至99%。這意味著李子柒本人，將擁有「李子柒」這一商標資源的絕對話語權。

此後，李子柒兩次以「給付之訴（即要求對賠償損失，返還財產）」起訴微念及劉同明；而微念也以「股東知情權糾紛」為由兩次起訴子柒文化公司。如今雙方和解，利益分配結束，微念則稱「和解意味著繼續合作。」

值得一提的是，李子柒的Youtube收入也引發內地網民熱議，直呼「中國版YouTube」bilibili（簡稱：B站）「應該學學」。據了解，B站近日爆發停更潮。據《21世紀財經》報道，此次的「停更潮」，主要原因是平台收益減少、收支難以平衡，降低創作者分享意願。