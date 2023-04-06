廢墟成主播「狂歡之地」？　擅自亂闖或有風險

城市發展迅速，在高樓大廈愈建愈多之際，城市中遺留了不少廢棄的居民樓、工廠、酒店。這些被廢棄的建築一直無人踏足，最近卻成為主播、博主探索的廢墟，但在「探險、勇敢、刺激」的標籤下，暗藏了擅自亂闖、安全風險等問題。



《法治日報》報道，白曉（化名）是一名「城市廢墟探險」主播，探險地方多為天津、北京兩地的廢棄醫院、學校、住宅等地。他介紹，很多粉絲都對城市廢墟探險充滿好奇，但無法或無膽到廢墟，探險直播可滿足他們的好奇心。

隨着廢墟探險熱度上升，愈來愈多人僅憑興趣就盲目衝入廢墟，忽視可能存在的風險。白曉介紹，探險的場地有廢棄醫院、廠房，還有荒郊野嶺，但這些地方並不安全，甚至有不少建築都是危房，「如果沒有經驗和專業設備，很容易在裏面遇到危險，尤其是對未成年人來說」。

在白曉的直播間和其發布的探險筆記下方，很多人都留言詢問廢墟的具體位置，但他從未回覆過。白曉表示，不透露廢墟具體地址是廢墟探險領域的「行規」，一方面是為了保留神秘感，維護探索的樂趣；另一方面，是為了保護廢墟不受破壞。

白曉介紹，很多廢墟都處在無人看管的狀態，一些人會去搞破壞，砸窗、破門、拆家具甚至點燃煙餅、燃燒棒等營造「氛圍」，存在很大的安全隱患。

值得一提的是，無人管理的廢墟不一定是「無主之地」。遼寧大連曾發生主播誤將民宅當廢墟的烏龍事件。據悉，廢墟探險主播傅某深夜闖入兩處民宅，以為已經拆遷、無人居住，屋主連忙報警。最終，傅某因其行為構成非法侵入他人住宅、非法攜帶管制器具，被行政拘留5日、罰款400元（人民幣，下同）。

廢墟並非法外之地

中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧指出，去廢棄無人看管的地方直播，一般不具有違法性，但有一定的危險性。若私自進入有保安看守的廢墟，或已上鎖、有封條等的廢墟直播探險，則可能會被認定為非法搜查或非法侵入。

鄭寧表示，廢墟探險類主播應通過文字註明的方式作出警告提示，如標明「危險行為，請勿模仿」等。若沒有警示標註，有觀眾觀看後模仿造成受傷等不良後果，主播及平台均需承擔相應責任。

北京瀛和律師事務所合夥人朱木軍律師介紹，雖然是廢墟，很多場所仍有產權單位，對於破壞圍欄、門窗等方式進入廢墟，或在廢墟探險時故意毀壞物件，可能因損壞公私財物觸犯治安管理處罰法，甚至是刑法。

同時，作為廢墟的產權單位，有義務在廢墟的入口設置警示標識，或用護欄圍擋，甚至派專人看護。若主播不顧勸阻強行進入廢墟，出現意外受傷，後果將由主播自行承擔。