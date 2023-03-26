不滿老公豪花8萬打賞女主播　四川人妻當眾暴打兩人「打斷棍」

四川省南江縣有一名人妻，當街棒打老公被拍下上傳網絡，引發軒然大波。原來是因為，老公給女主播打賞7萬多人民幣（約8.3萬港幣），氣得在大街上教訓2人，目前警方已經介入調查。



根據《極目新聞》報道，一段「妻子棒打老公手撕女主播」的影片在網絡瘋傳，畫面中可見，在一家小吃店裡，一名紅衣女子左手拿著一根長棍，右手抓著一名年輕女子的長髮，說道：「天天要他刷煙花，刷保時捷！」接著對旁邊男子說：「前晚你刷了5百多，這個月微信支出給她1萬6千多，線上都有7萬3，線下呢？」男子是她的老公，女子則是老公打賞的女主播。

不滿老公用2人資產打賞抖音女主播，人妻持長棒當眾教訓狗男女。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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女子控訴，老公沒給她和孩子買過東西，「你沒給娃兒買過1塊錢的東西，沒給我買過1千塊錢的東西，我一天上班掙錢，卻被你玩盡，你們真是讓我鬱悶死…」，越講情緒越激動，開始揮動手中的長棍抽打老公，後來從店內吵到店外，一根長棍被打斷後，女子又從地上撿起一節，追上去爆打2人，老公護著女主播，被打到頭破血流，有2名長者出面勸阻，結果也遭殃。

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商家證實此事，不過不清楚具體為何打架。轄區公山派出所工作人員表示，警方已接到上述警情，糾紛當事人已在23日下午前往，事情正在進一步調查處理。

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