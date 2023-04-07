美國男6年前掰斷兵馬俑手指偷走！終認罪下場曝光　網民：判太輕

2017年，邁克爾·羅哈納（Michael Rohana）酒醉後掰斷在美國費城富蘭克林科學博物館 （Franklin Institute） 展出的兵馬俑手指，並將其偷走。



近日，美國男子邁克爾·羅哈納已表示認罪，作為交換，美國檢方撤銷刑期高達30年的「盜竊和藏匿博物館文物」指控，他將面臨較輕的「在州際貿易中販運考古資源」。消息傳回中國隨即登上微博熱搜，許多網民批評「為什麼撤銷？」質疑判決太輕，亦有網民稱要「以牙還牙，把自由女神的手砍下來。」



羅哈納日前終於認罪，同意承認「在州際貿易中販運考古資源」指控。(中國日報)

據了解，當時「在美展出兵馬俑拇指被盜案」在中美兩地都引發大量關注。綜合外媒報道，羅哈納當時趁著博物館沒鎖門，偷偷溜進館內折斷兵馬俑手指，藏在衣服口袋偷走，工作人員過了很多天才驚覺兵馬俑手指「少一根」，報警後讓整起事件才曝光，美國警方透過監視器影像快速鎖定羅哈納，以涉嫌「盜竊和藏匿文物」的罪名起訴他。

此事引發許多中國網民的憤怒，外界也很關心事件的進展。2019年，該案第一次開庭審判，羅哈納僅承認醉酒錯誤，陪審團多數贊成其無罪。但最終因陪審團意見不一致，當地法院判決審判無效。後因碰上新冠疫情，案件審判推遲到美國時間今年（2023年）4月5日。

2017年央視的新聞報道，實地探訪為何該男子可以進入展區：

內媒引述《紐約郵報》等外電報道稱，法庭檔案顯示，羅哈納日前已與檢方達成認罪協議，同意承認「在州際貿易中販運考古資源」指控，將於4月17日在費城聯邦法院出庭接受判決。

據了解，該罪名較輕，最高可判處兩年監禁和 20,000 美元（約合港幣15萬6,997元）罰款。該消息一出迅速登上微博熱搜，網民除質疑判太輕和稱要損毀自由女神像報復外，更多人質疑的是珍貴的中國文物兵馬俑在美國展出「為何可以離遊客這麼近距離」。

許多網民批評，「在美國展出，還讓他們離得這麼近？陝西兵馬俑博物館都沒這麼近的距離」、「我們去兵馬俑都不可能有近距離接觸到的機會，憑啥到了外國還能被人掰掉手指」、「對歐美的治安也太有自信了，居然都沒有保護措施…」，紛紛質疑文物保護和展出「對外國人更寬容」。

網民點睇：

「以牙還牙，把自由女神的手砍下來……以後在兵馬俑展覽館門前寫上:No touch ！」「一個根本沒有歷史的國家，為什麼把歷史放到他們那裡展覽，它們會重視歷史嗎？」

「在美國展出，還讓他們離得這麼近？陝西兵馬俑博物館都沒這麼近的距離。」

「對歐美的治安也太有自信了，居然都沒有保護措施…」

「跟不要送貓熊一個道理。」

「我們去兵馬俑都不可能有近距離接觸到的機會，憑啥到了外國還能被人掰掉手指」

