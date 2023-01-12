秦兵馬俑一號坑最新發掘成果：甬道曾被挖開　為項羽所為提供佐證

據央視報道，秦始皇帝陵博物院周四（12日）發布秦兵馬俑一號坑第三次發掘成果，顯示俑坑甬道被人挖開過，這可為秦末西楚軍事家項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑提供一個非常有力的佐證。



今次考古人員共清理陶俑220餘件，陶馬16匹；戰車4乘、鼓2處、鼓槌1處、漆盾1處、籠箙3處；兵器柲多處、弓弩箭箙多處；發現車馬器、兵器、生產工具等，共計近千餘件（組）。

就俑坑甬道被人挖開過，秦始皇帝陵博物院研究員申茂盛表示，推測有人利用甬道進入俑坑。考古人員推測，能夠利用甬道進入俑坑進行破壞的人必是參與俑坑修建者，聯想投降項羽的秦兵，這些人若接受項羽的指令破壞，一定是輕車熟路，故甬道跡象可為項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑提供一個非常有力的佐證。

據報道，秦兵馬俑陪葬坑是秦始皇帝陵園外圍的一組大型陪葬坑，其中一號坑面積最大，平面呈長方形，東西長230米、南北寬62米、深5米，總面積14260平方米，按照排列密度估計，全部發掘後可出土陶俑、陶馬6000餘件。 2009—2022年，秦始皇帝陵博物院對一號坑進行第三次正式發掘，發掘位置位於一號坑T23、T24方，包括G8—G11四個過洞、Q8—Q10三個隔牆、俑坑的北邊壁等第三部分，發掘面積約430平方米。