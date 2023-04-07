張家界服毒跳崖女嗜玩｢狼人殺｣　生前發文：我要當睡美人了

「清明節放假，女兒原本打算4月7日去報到正式上班，沒想到她當天要下葬。」



近日一份文件在內地的社群網路上流傳，內容寫下4月4日下午，有4名遊客，分別是3男1女，在張家界天門山景區山頂西線玻璃棧道上，翻越安全護欄後跳崖，其中3男子跳下身亡，1女子被及時阻止後緊急送醫搶救，但該名遊客在跳崖前服下毒藥，經搶救無效不幸身亡。

經當地景區調查，這4人分別來自福建、河北、河南和四川，內媒聯繫證實，4人均為農村外出務工人員。事發後，當地迅速成立工作專班，分成搜索救援、事因調查和善後處理等6個工作小組，統籌協調救援和善後工作。經警方偵查，根據這4人的遺書等初步認定他們均是自殺。

關於其中不幸往生女性的背景，有內地媒體跟進調查，循線採訪了女方家屬，以期能更快釐清事發原因。

事發當天上午母女通話竟成永別

根據內媒採訪報道，記者輾轉聯繫上了該事件中唯一女性死者陳某的母親劉芳（化名），她詳細介紹了事情的全部過程。

劉芳稱，他們家住四川省內江市某鎮農村，今年農曆6月，女兒滿23歲。當年女兒初中畢業後開始學做美容美體，先後在四川內江、四川成都和廣東佛山上過班，後來在佛山還談有男朋友。

「今年3月31日，她從佛山回川，此前在成都找到了一份進廠的工作。」劉芳說，女兒的閨蜜也在那家單位上班，「清明節放假，女兒原本打算4月7日去報到正式上班，沒想到她當天要下葬。」

4月1日一大早，女兒給劉芳打來電話，稱她那家工廠的宿舍裡死了一個人，她感到害怕，便在距單位約半小時車程的地方租了一間房子，打算先租一個月再說，「具體月租是多少她沒有言及。」

劉芳回憶說，事發當天上午，女兒還給她打了電話，當時也沒有感覺出她有什麼異樣，她的談吐與平時完全一樣。

然而，令劉芳沒有料到的是，這竟是母女倆最後一次通話。

男友曾通知女子家人向張家界報警報失蹤

劉芳回憶說，「4月4日下午，女兒的男友給她打了10多個電話，但她一直沒有接聽，於是他給我打微信語音電話，問她為何不接自己的電話。」

劉芳立即給女兒打電話，打了10多個她還是沒有接聽，後來在女兒朋友圈發現當天凌晨3時女兒發佈了一張照片，配文稱「晚安世界……我決定要當一個睡美人啦。」

「我發現事情不對，與此同時，她遠在成都的朋友也發現情況異常，便向我們老家派出所報警求助。」劉芳說，後來查詢發現女兒曾於4月1日到達重慶，然後買了一張前往湖南張家界的高鐵票並於次日到達。

「4月4日下午，女兒的男友查詢她手機軌跡後，確定她到了張家界，但一直聯繫不上她，他叫我向張家界市公安局報警。」劉芳痛苦地說，後來張家界市公安局永定分局民警告訴她說，「我女兒不在了。」

劉芳不相信，她找到老家當地派出所，請求民警幫忙核實情況。民警核實後，噩耗傳來，得知女兒當天中午在張家界跳崖搶救無效身亡。

劉芳和家人悲慟欲絕，肝腸寸斷。8名親人於焉連夜開兩輛車前往湖南善後，在醫院太平間見到了她，骨灰送回老家安葬

4月4日晚上10時左右，劉芳遠在四川內江的8位親人，開了兩車輛連夜出發，前往湖南張家界，次日上午他們抵達後，在當地一家醫院的太平間看到了她去世的女兒，大家傷痛不已。

張家界相關部門告訴劉芳，事發時醫護人員在現場對她女兒進行了搶救，後來又送到附近醫院進一步救治，但因她跳崖前曾服過毒，搶救無效去世，經警方偵查是自殺。

爾後劉芳一行遂將女兒的遺體送到當地殯儀館火化。4月6日下午6時左右，女兒的骨灰回到內江老家，4月7日下葬。

熱衷玩「狼人殺」，家人平時未發現她有異樣

劉芳稱，今年春節，她帶著女兒和兒子回四川廣元娘家，兒子在火車上看到女兒在打「狼人殺」遊戲，玩得有點入迷。

陝西西安一資深玩家介紹說，這種遊戲是一種推理類懸疑桌遊，也就是一群玩家中有一人或多人是狼人身份，每晚會殺死一名玩家。玩家要想辦法找出狼人，在白天透過投票殺死狼人，沉迷於玩狼人殺的人，在心理上或很難信任別人，「這個遊戲的本質是偽裝與欺騙，人類偽裝身份後，推測身邊危險的狼人，狼人隱藏危險的身份，伺機行兇。」「她玩這種遊戲，沒有看出她有什麼異樣。」劉芳說，春節團聚時，女兒的笑容一直掛在臉上，女兒還喜歡養貓和狗，整天顯得很開心的樣子，根本看不出有什麼心思或異樣。

否認患有抑鬱症，未上鎖手機成調查關鍵

據劉芳介紹，張家界民警曾告訴他們說，經初步調查，這次跳崖的4人中，其中1人患有抑鬱症，「我女兒肯定沒有這種病，她從來沒有這方面的任何症狀，也沒有進過醫院看過醫生。」

她說，4部手機中，只有1部沒有上鎖，目前當地警方正在進一步調查他們相約跳崖的原因，「手機還在張家界，他們調查清楚後會給我們快遞回來。」

「我們也想搞清楚事情的原因，4個素不相識的人怎麼相約一起赴死，這其中究竟是誰在組織？」劉芳傷心地追問說，現在看來惟有他們的手機能查出真相，希望當地警方能早日將結果告訴他們。

家境困難，愛女病逝不敢透露癌父知

劉芳說，家中除女兒外，還有一名16歲的兒子在成都讀職高，家境困難。

今年2月，劉芳的丈夫被查出食道癌，在內江市第二人民醫院住院治療，目前已經化療了兩次。

她說，她在當地一家私人單位上班，每月只有人民幣2000多元的工資，沉重的家庭負擔壓得她喘不過氣來，如今女兒又出事，這更令她傷心難過。

「孩子爸爸住院後，身體直線消瘦，現在只有70多斤重，這麼短的時間裡一下子減了數十斤。」劉芳稱，52歲的丈夫平時也喜歡上網，但女兒去世的消息一直瞞著他的，如果有一天他知道了也只能殘忍地面對，但對他的打擊會是很大的。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線：18288

