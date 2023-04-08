汪小菲張蘭紐約8千萬豪華公寓遭法拍　5千萬流標被銀行收回

中國知名企業家張蘭和兒子汪小菲早前因與股東的債務糾紛，導致其在紐約曼哈頓中城購買並持有數年的一幢豪華公寓在去年被法院下令拍賣。在經過數月延遲後，該幢位於西53街20號的公寓樓於5日下午在紐約州法院進行了拍賣，最終無人競標而被貸款方德意志銀行收回。



圖爲被拍賣的公寓内景。（streeteasy）

據《美國僑報》報道，因為與股東的債務糾紛，導致張蘭、汪小菲在紐約曼哈頓中城購買並持有10年的一棟豪華公寓在去年被法院下令拍賣。據悉當天有多幢物業被法拍。其中張蘭、汪小菲母子以Metro Joy International公司名義持有的豪華公寓被以700萬美元（約5494萬港元）起價開拍，但最終無人競標。銀行順利將其收回。該幢物業在2013年的購買價約爲1025萬美元（約8046萬港元）。

據了解拍賣流程的社區人士王鏑指出，法拍物業如果未能在拍賣會上脫手，就會自動賣回給貸款銀行，此案即是德意志銀行，正式成爲該公寓單元的全權業主。如果按當初逾千萬美元的購買價計算，不包括其他開支，單是因爲斷供貸款引起的帳面損失便多達500萬到700萬美元（約3925萬至5494萬港元）之譜。