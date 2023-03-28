汪小菲被判違反離婚協議不服輸　微博舉證向網民申冤　大S秒反擊

大S（徐熙媛）和汪小菲於2021年離婚，大S去年向前夫追討500萬（台幣）生活費，汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以調解筆錄為據聲請強制執行獲准；汪小菲聲請停止強制執行，並向大S提債務人異議之訴。



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台北地方法院昨判汪小菲敗訴，可上訴，汪小菲則在微博發文曬出請款單據，反擊前妻：「每周司機都會向我請款，該照顧的費用從學費到買草莓，買文具到剪頭髮，作為一個父親我一分都不會少。」揚言會再繼續上訴。

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而大S在沉默一天後，剛透過經紀人霸氣表示：「判決就是給他的回應。」簡潔扼要，很符合她的率性作風。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】