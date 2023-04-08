有片｜嫌細路仔太吵？廣東大媽為打牌竟把孩子塞入櫈　任憑他哭喊

日前一段影片引發內地輿論熱議。廣東英德有民眾在街頭拍下，四名大媽聚在路邊的桌子打牌，但其中一個大媽坐的凳子下，竟塞著一個小孩，小孩因為蜷縮在凳子裏不舒服，不斷地在大哭，但大媽們就像聽不見般繼續著牌局，其他路人都看傻了。



事件也引起當地婦聯的關注，婦聯表示，近日將實地探訪，調查此事。



拍攝影片民眾指出，該條街道上常會聚集許多大媽湊一起打牌。他質疑，凳子下的空間很狹小，「不知道是不是怕孩子亂跑，才將他塞在裏頭」。

該民眾表示，自己十分心疼那個小孩，「聽到孩子的哭聲，就應該知道孩子不舒服了，好歹該哄哄他，而不是放著他不管」。但該 民眾也表示，因為自己不認識那些打牌的大媽，不好上前制止，最後決定拍下影片傳到網絡，「希望孩子們的父母如果有看到，不要再讓這種事情發生。」

事件引發許多網民關注，質疑是虐待小孩。4月6日，當地婦聯相關人士回應稱，近兩日內當地都在下雨，所以並未看到在戶外打牌的人群，推測影片應該是前一段時發生的事。該人士透露，近幾日將派人實地走訪，調查此事。



網民點睇：

就算一隻狗一隻貓也不能這樣對待吧。

很討厭帶著孩子打牌，帶孩子就好好帶孩子。

我也是超討厭打牌的人，走火入魔一樣，可以打到天昏地暗，我婆婆就是這樣。

孩子的媽媽看見了啥感受，多心疼多屈辱？ 這個長輩不想帶就直接說，讓孩子父母自己解決誰帶的問題。

我媽的牌友就住我家樓下，每次去打牌就把兩個小孩鎖家裡，一個2歲多 一個4歲，後來我媽就再也不和那個婆婆一起打牌了，真是無語。

