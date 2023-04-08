餐廳竟成補習班？　老闆娘鼓勵兒子請教大學生「不懂就要問」

不少學生做功課時都會遇到難題，但父母未必能「題題解答」。在江蘇南京林業大學附近經營餐廳的梁女士，就鼓勵9歲的兒子請教在店內用餐的大學生。



梁女士發布的影片顯示，兒子向店內的食客請教功課，對方耐心地指導他，其中一名身穿白色襯衫的女生邊指着課本，邊和男童交流。梁女士在影片下方配文道：「南林的大學生就是兒子的導師，不懂就要問，所以我要把價錢定到最低消費。」

梁女士介紹，兒子在店內做功課時遇到難題目，「我跟他說不用著急，一會等哥哥姐姐吃完飯，可以問問他們」。當時，在餐廳吃飯的年輕食客聽到後就拿過書本看，向男童講解題目，「一個男孩一個女孩特別有耐心」 。講完題後，食客的飯菜都變涼，梁女士原先想重新做一份，但被對方拒絕。

梁女士稱，每天差不多有200名食客到餐廳用餐，大多是南京林業大學的學生，也有周邊工作生活的民眾。餐廳一角放了整齊的課本，是兒子平日做功課的地方。她表示，有時候自己搞不清兒子的題目，就會鼓勵他主動去問店內已用完餐的大學生，鍛煉孩子的膽量。

梁女士又稱，兒子不是第一次向大學生請教功課，「我會鼓勵他問大學生，大學生都很有耐心，會給孩子講解。我發布這個視頻也是想誇讚感謝南林的學生」、「南林的大學生也是孩子的榜樣，我每天都鼓勵他要向哥哥姐姐學習，好好努力考上大學」。