四川街頭驚現「聯軍」車牌　司機自稱隸屬聯合國有重要任務執行

四川綿陽市街頭日前出現一輛掛有「聯軍」車牌的車輛。警方接報到場後，一名黑衣男子不斷叫囂「我正在執行重要任務」，並強調自己隸屬「聯合國」，另一名身穿疑似軍服的男子則遞上一部接通了「公安部」的手機。



4月6日，綿陽市公安交警接報，有掛上假車牌的車輛在路上行駛，另有民眾發現有假軍牌車在路邊違停。

警方到場後，發現一輛車牌號為「聯軍·AK00020」的黑色車在路邊違停，此時一名黑衣男子上前叫囂「我正在執行重要任務，你如果耽誤了我的正事，你脫不了幹系（關係）！」。

該名男子不斷強調自己的「特殊身份」，當警員詢問他隸屬什麼官方部門時，他直言「聯合國」。不久後，同行的一名身穿疑似軍服的男子向警員遞上一部手機，並稱是「來自公安部的電話」，欲證明黑衣男的說法。

面對警員提問，黑衣男子更振振有詞，指責警員「搞不懂」，並表示「我這車什麼都是正規的，等會兒北京還給你們打電話來，你不要笑哦」，之後更搬出上級機關，試圖施壓。

黑衣男子向警方出示其駕駛證、行駛證、工作證、軍官證，證件上均寫有「聯合國維和部隊」等字樣，掃描證件上的二維碼（QR Code），還能登入一個名為「中國聯合國維和部隊總司令部」的網站，甚至能查詢到他的證件信息。

在相關部門的配合核查下，警方證實男子所持證件均為偽造。警員在車尾箱搜出車輛原本的車牌，因其駕駛未懸挂機動車號牌的機動車上道路行駛，民警對他的交通違法行為進行處罰。對其涉嫌偽造假證的違法行為，移交相關部門作進一步調查處理。

網民睇法：

啼笑皆非。完全活在自己編造的世界裡，殊不知別人早已看穿一切



竟然還有這種人啊



多少錢買的



智商是好東西啊



都2023年了，還有這樣的大傻子



這是詐騙最到位的人，連自己都信了



真.....“人才”……

