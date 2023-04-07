舒服過頭等！男子「帶着梳化坐地鐵」惹熱論　通過安檢方法曝光

近日杭州地鐵2號線有民眾錄下，一名男子帶着單人座梳化，出現在地鐵站裡，不管是等候月台、車廂中、扶手電梯上都有他的身影。



影片引發許多網友好奇，這麼大的梳化，是如何通過地鐵安檢的？對此，這位「帶着梳化坐地鐵」的男子也說明事情原委。

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男子解釋，自己只是個普通的上班族，因為每次坐地鐵都搶不到位子，就和朋友萌生了一個想法，自己訂製一張梳化，後面還設計有背帶，可以像書包一樣背在身上，沒有很重，帶進地鐵就隨時可以坐下。

男子也表示，希望透過這個影片，可以提醒大家在快節奏的生活中，不要忘記享受生活，而為了避免影響其他人出行，特意選了非高峰時段，提前詢問過地鐵站工作人員，得到同意過了安檢掃描後，才進入站內。

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