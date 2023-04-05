瞓醒驚覺屋頂消失了？　屋主：世界突然亮了，以為在做夢

在馬路上經常會見到開篷車，但「開篷屋」大家又見過嗎？近日，安徽淮北市的宋女士在床上熟睡時，突然感到眼前一亮，睜開眼一看，才驚覺臥室的屋頂消失得無影無蹤。



宋女士介紹，房屋建成至今已有3年多，屋頂是鐵皮製，家人原本想將房屋用於儲物，「我當時就覺得這間房是新的，我想住新房」。入住後，她還精心裝修了自己的新臥室。

4月3日上午9時許，還在睡夢中的宋女士，突然感到眼前一亮，隨後大雨迎面襲來。當她睜開眼一看，才發現臥室的屋頂竟被大風整塊掀起，「當時我以為自己在做夢，感覺不是真的，像演電影一樣，好在我人沒事」。

影片顯示，房間內擺有一組衣櫃和一張床，牆上貼有貼畫，窗戶位置還掛着卡其色的窗簾，但房間沒有屋頂，還一直在下雨，「睡覺睡得正香，世界突然亮了，一睜眼房頂沒了」。

宋女士稱，事發時家中只有自己，她當刻瞬間清醒，立即起床開始收拾。當日一直下雨至傍晚，為了轉移房間內的衣服和棉被，她只能向公司告假一天，「櫃子裏的衣服打濕了一半，三床棉絮全部濕透了，可以擰出水」。

目前，宋女士的家人已準備重新安裝新屋頂，她的臥室也搬至另一間房，「本來我還想住這間房，但是家裏人不同意，覺得太危險了」。

據國家預警信息發布中心消息，4月3日上午10時43分，淮北市氣象台變更發布大風黃色預警信號。12小時內，淮北市古饒鎮、宋疃鎮、烈山鎮、渠溝鎮、石台鎮、朔里鎮、段園鎮等部分鄉鎮受大風影響，平均風力可達8級以上，陣風9級以上。