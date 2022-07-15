雲南燒烤檔主被指神似張國榮　網民共鳴：世世皆輪迴

撰文：孫聖然
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普通素人若擁有一張「明星臉」，往往會吸引更多人的目光，甚至人生路線亦會因此而改寫。近日，雲南西雙版納一名宵夜攤檔檔主，被發現側臉與張國榮極為相似，隨後在網絡引起大片共鳴，有網民更直言「點解可以似到咁」。

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周三（13日），一名女子在西雙版納夜市吃宵夜時發現，正在燒烤的宵夜攤檔檔主側臉與張國榮神似，於是便用鏡頭記錄下畫面上傳至抖音，隨即引起大批網民蜂擁評論，有評論更指這是張國榮「轉世」。截止目前，相關影片已獲得逾15萬次點讚。

網民點睇：

「側臉好像，阿飛正傳」。

「逆光下的眼睫毛非常像了」。

「『哥哥』今年19歲了吧」。

「世世皆輪迴」。

「張國榮雲南分榮」。

「別打擾他，這一世他或許只想平凡」。

「應該他自己也知道像吧，所以髮型都有一定程度模仿」。

「沒發現耳朵也很像嗎」。

「他上輩子應該想好了來世只想做個努力賺錢的平凡之人吧」。

有網民表示，西雙版納攤檔檔主與張國榮在《阿飛正傳》中的造型相似。圖為《阿飛正傳》劇照。(網上圖片)

因影片中只有檔主的側臉，有不少網民還要求分享其正面的角度，上述女子分享過後，有網民還指「也有點像年輕時的任達華和郭晉安」。

值得注意的是，因近年來內地娛樂圈藝人屢有負面新聞爆出，部分偶像更被批評缺乏專業能力。而張國榮雖已去世13年，但仍被不少內地粉絲惦記，認為他演戲、唱歌 「樣樣都好」，現時演藝界雖有不少後起之秀，卻沒有一個能真正及得上。

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