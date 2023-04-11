睇戲「中伏」唔再怕！河南網民散場稱電影難看　竟成功獲退一半錢

不少人都試過進場看電影感覺「中伏」，但卻從來沒有後悔藥吃，只能花錢買難受。不過，近日河南許昌一名網民則爆料，指自己在胖東來影城觀影後覺得電影難看，結果成功退了一半費用，引來不少網友羨慕，「這輩子還沒享受過這種服務」，甚至建議全國推廣。



該網民發帖稱，自己一直知道胖東來影城有電影難看可以退一半票價的服務，結果現在終於用上了。他還曬出了自己收回的現金。消息一出隨即引起熱議，不過部分人對事件的真實性表示懷疑。

對此，胖東來影城工作人員證實事件是真的，在觀影結束20分鐘之內，如果覺得電影難看，民眾可到前台辦理退款，退還一半費用，「如果超過這個時間的話，我們也是退不了的」。而之所以是一半而非全價，原因是票價的50%要上交院線，因此只能退還影城所得收益。據了解，退錢並沒有具體規則，只要覺得難看，顧客就可以提出，目前許昌的兩家店皆是如此。

那麼會不會擔心有人專門鑽漏洞，聲稱電影難看，實際卻是借機吃「霸王餐」？對此，工作人員表示，其實退款服務至少已推出一年了，但實際上退票的人是極少的。

網民普遍覺得退款服務人性化，甚至覺得值得全國推廣，該制度也許可以讓爛片無所遁形。不過也有許多人認為，作為一種精神文化消費品，電影好看與否是很主觀的事情，眾口難調，總會有人滿意，有人不滿意，有關規定容易被人利用，而且影院生存艱難，損失不應該由影城來承擔，反建議應由製片方來承擔。

網民點睇：

中國好影院！全力推廣吧

這個刷新對電影院的認識

中國爛電影太多了

什麼電影那麼難看？避個雷

放心吧，最終也會因為一些顧客的貪得無厭愛佔便宜而改變營銷策略

好看的不會退，不好看不會看到後面才退，會去電影院看電影的，不會因為貪小便宜只看一半

先看後付費，或者先付一半費用，難看可以不付費或者不用付剩下的一半費用，這樣會不會促進中國電影的發展，以及解決明星的高價片酬？

這僅是挑戰人性的弱點，跟電影的發展沒有半點關係



那全國推廣退款服務真的有可能嗎？恐怕很難。浙江杭州一位資深影院經理表示，電影一旦開場，票房就會直接上傳全國的票房系統，如果此時再申請退票，就有逃票之嫌，需要去院線、省專資辦申請蓋章等。胖東來影城的工作人員也解釋，網民所得到的半價退款，實際上是電影院預先墊付了自己的收入，開場後系統本身是無法進行退款操作的。

其實，目前內地電影院對於退票並沒有統一的硬性規定，但在電影開場前，許多電影院是支持退款或者改簽服務的。中華全國總工會出版發行的機關報《工人日報》為此專門發表評論文章，稱電影票「退改簽」是觀眾的一項基本權利，但國內影院業分佈散而雜，電影票「退改簽」尚未有統一的行業規範，目前主要由影院方決定，「不退不改」等霸王條款仍比較普遍，故除了盡快細化「退改簽」規則，加大執法監督力度也很有必要。

文章又稱，種種現實語境下，上述影院的做法更顯勇氣和智慧，因此這很可能意味著影院讓渡了這張影票的全部收入。文章最後強調，落實電影票「退改簽」政策，不能靠影院自覺，制定更詳細方案，讓製片方、院線、影院等各出其力、各擔其責，才能讓「電影難看退一半錢」不再是稀罕事。