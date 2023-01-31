內地電影市場強勁復甦　2023年總票房已破100億　創最快紀錄

內地票房表現火熱，據國家電影局統計，截至今日（31日）下午6時，2023年中國電影票房已突破100億元（人民幣，下同）。而據燈塔專業版數據，下午4時20分，2023年度大盤票房（含預售）已突破百億，創下中國電影市場年票房最快破百億元紀錄。



去年，電影市場因疫情陷入低谷，不過到2023年元旦前後已逐步復甦，兔年春節檔更納入多部重量級作品，為總票房以最快速度突破百億元大關提供助力。

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據統計，目前，票房榜前五名分別為《滿江紅》34.18億元，《流浪地球2》27.82億元，《熊出沒·伴我「熊芯」》10.31億元，《阿凡達：水之道》6.89億元，《無名》6.48億元。而據早前報道，截至上周六（28日）6時21分，2023年春節檔期總票房超68億，位列中國影史春節檔票房榜第二位。

據官媒報道，總結票房迅速回暖，一方面是因為營業影院恢復較快，例如大年初一，有票房收入的影院達11544家，影院數已經恢復到去年同期的98%。另一方面，則是因院線迎來一批頗具號召力的頭部作品，根據「中國電影觀眾滿意度調查？2023年春節檔調查」結果，春節檔觀眾滿意度得分87.1分，同比增長1.8分，創2015年開始調查以來春節檔期最高分，並居歷史調查各檔期滿意度第三位。