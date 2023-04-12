馮小剛重提移民美國風波：很無奈，實際上我就生活在北京

去年10月，網傳內地知名導演馮小剛與妻子徐帆移民美國，他其後否認傳聞，強調兩夫婦「吃不了西餐」，更稱「國家有恩於我，我拍的又都是家國情懷，移哪門子民呢?」。

近日，馮小剛在鳳凰網《非常道》節目中，再次提到去年的移民風波。他表示，自己被謠傳移民到美國很無奈，「實際上我就生活在北京，我人就在北京」。



馮小剛坦言，過去自己會對這些無中生有的事情感到氣憤，後來覺得自己左右不了。若要手拿護照對着鏡頭澄清，「也有點傻」。

對於謠言，馮小剛向業內演員分享自己的心得，應對方法就是不要回應、不要說話，「因為你的任何回應，你覺得是在澄清，但是會引起更大的話題討論，使謠言傳播得更廣，也沒有人關心這件事的真假」。最後，馮小剛還強調：「實際上我就生活在北京，我人就在北京。」

馮小剛認為，公眾人物只能罵不還口、打不還手。他表示，一開始會覺得不適應，「你覺得（別人）給我造了謠...」，但網民實際上是在發洩，發洩生活中的不如意和不滿，「但是可能他又不敢在那發洩，他可不就發到你這來嘛。因為他往你這發洩，他沒有任何後果，他就覺得罵文藝界怎麼都行，打你不許喊疼，打你也不許還手」。

馮小剛稱，現在很多年輕人拼命地想成為明星，「但他剛一紅，誰罵他兩句他就受不了。你就是得承受這個」。他認為，被罵被造謠是當明星的代價，但其實最終是靠作品說話，「你真有問題，法律就找你來了，你真違法犯罪，就給你抓起來了」。

馮小剛在鳳凰網《非常道》節目中，再次提到去年的移民風波。（影片截圖）

馮小剛是內地知名導演，出生於北京，曾獲百花獎、金馬獎等獎項，代表作品有徐帆主演的《唐山大地震》，范冰冰主演的《我不是潘金蓮》，葛優、舒淇主演的《非誠勿擾》等。

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去年10月，網絡瘋傳一段馮小剛與妻子在美國豪宅前送客的畫面，只見夫妻穿著輕便，在豪宅前擁抱送別友人。影片廣傳後，網民發現馮小剛的微博帳號將內容設置僅半年可見，過去的貼文也一併刪除，引發他移民美國的揣測。

馮小剛其後在微信朋友圈發文否認移民，稱自己只是送女兒去美國唸書。他又強調，自己和妻子熱愛北京眷戀故土「吃不了西餐」，他文末更稱，「國家有恩於我，我拍的又都是家國情懷，移哪門子民呢？」