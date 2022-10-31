馮小剛被傳移居美國　千萬豪宅前送客　疫下「潤學」再掀熱議？

內地知名導演馮小剛，近日卻被人發現微博內容設置僅半年可見，網傳影片更被爆出他與妻子徐帆已定居美國，引發網民熱烈討論。



近日網絡瘋傳一段馮小剛與妻子徐帆的影片。拍攝者表示，影片地點是兩人於美國的豪宅前。影片中只見夫妻穿著輕便，在豪宅前擁抱送別友人，馮小剛腳上穿著拖鞋，一旁站著的女性，疑似是兩人的女兒徐朵。

據了解，馮小剛在2014年及2018年時就在美國洛杉磯買下豪宅置產，影片中的豪宅要價1,100萬美元（約8,600萬港幣）。

影片廣傳後，網民發現馮小剛的微博帳號將內容設置僅半年可見，過去的貼文也一併刪除，引發熱議，許多網民懷疑馮小剛是否已定居美國，「潤」（Run）了。

網民評論指出，「有錢人都跑國外了」、「國內賺錢，國外花錢?」亦有網民批評要馮小剛「滾出娛樂圈」。不過也有網民提到，馮小剛夫妻倆應該只是陪伴在美國讀書的女兒徐朵，並未在美國定居。馮小剛目前未出面說明。

「潤」字在內地搜索引擎「百度」的搜索指數在4月上海封城後，近月攀升。（百度指數截圖）

「潤學」起自上海封城 發展成網絡當紅用語？

所謂「潤學」源自英文「run」（逃跑）之諧音，意即研究逃離中國、移民他國的方法與消息，早在4月中旬，上海封城政策下，微信和百度等網絡平台關於移民主題的搜索量就暴增，3月最後一週百度有關「移居加拿大條件」的搜索量較上一週暴漲逾28倍，高達2846%。

4月3日上海重申「嚴格堅持社會面清零不動搖」之後，相關影片搜索量激增1455%。在移民訊息搜索暴增之後，中國各大網絡平台已經停止提供移民關鍵詞指數和搜尋趨勢。

這波上海封城嚴控衍生的「潤學」，影響所及還包括久居中國的外商與外籍人士，包括此前在上海長居的中比混血網紅「錫蘭Ceylan」和德國網紅、中國女婿「阿福」，也先後離開中國。

有網民指出，無論是地方防疫政策的「一刀切」，還是出入境管制「加辣」的傳言，都放大了部分民眾對於未來的不確定感，人們的焦慮無處釋放，便藉「潤」表達了對現實的不滿，但這更多是無奈的自嘲和跟風，「真正要離開的人又何須多言？」