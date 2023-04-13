內地「博士級教師」拒收賄賂以死明志　冀黨和國家保護家人

陝西省西安市的一間高校，4月11日發生了一宗令人痛心和震驚的事件。一名教師在通訊軟件表示，校方高層領導以10萬元人民幣進行賄賂、要求從事不法行為，否則就會毀掉他的家庭。該名教師不願與上級長官同流合污，因此選擇以死明志，並以文字的方式向家人和朋友告別。



據《海峽都市報》報道，陝西學前師範學院的李姓教師11日時在微信朋友圈發布訊息引起親友及學生們的關注。李老師學生提供的截圖顯示，李老師指出，學校上級長官以10萬元人民幣來賄賂他做壞事，並以暗示要殺他的妻子、毀掉他的家庭作為威脅。

迫於無奈，李老師選擇了輕生，與此同時，他也以文字向親友及學生們告別，並表示自己並不想做壞事，也沒有抑鬱症。李老師也將要害他的人都列舉出來，並在文末指出，希望黨和國家能夠保護他的家人。

李老師也以文字向親友及學生們告別。（翻攝網路）

據陝西學前師範學院的官方網站顯示，李老師為該校的一名博士級老師。對此， 陝西學前師範學院也作出了回應，表示學校已了解到事件的詳情，並已成立調查小組介入，會與警方單位合作調查該事件。

對於李老師的離世，不少學生在第一時間發文為老師打抱不平，稱李老師是他見過最棒的男高音，指斥學校相關人員的做法太過分，為老師感到不值。也有很多學生表示痛心，不敢想像如此優秀的老師，會選擇這樣的方式告別這個世界。

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