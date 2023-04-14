沙塵暴吹送日韓　內地專家驚語：沙塵無須根治且有利全球生態

近日沙塵暴侵襲內地北方，周邊的日本、韓國及台灣都受波及。關於沙塵天氣能否根治的問題，中央氣象台專家指出，沙塵暴並不需要根治，對全球生態系統，還存在一些有利的地方。



據氣象局消息，今年以來，內地已出現8次沙塵天氣過程，4月9日以來的沙塵天氣過程更是達到沙塵暴級別，為今年第二次沙塵暴過程，但弱於3月19日至24日的強沙塵暴過程。

據《人民網》報道，中央氣象台首席預報員桂海林在本周的一個會議上表示，關於根治沙塵天氣的問題，實際上應該關注國家對沙塵的治理，對於一些本來就降水稀少的氣候區，如今防沙治沙採取的是科學態度，也就是對這些地區宜沙則沙，主要是防止沙地擴大化。

桂海林認為，在降水稀少的氣候區，不利於植被生長，配上大風氣旋等一些特殊的天氣系統，沙塵出現是一個必然的天氣現象，所以說沙塵並不是需要根治的一個天氣。桂海林進一步指稱「沙塵天氣除了會帶來一些不利影響之外，實際上對於整個全球的生態系統，還是會存在一些有利的地方。」

桂海林並未說明沙塵暴「有利」之處在哪裡，但他的言論已引起相當大的爭議，有人諷刺在內地做「專家」現在已經不必讀書，亦有人問桂海林有沒有興趣到北京多吸幾口沙塵，肯定有益身心。

據此前報道，近日，華北、東北甚至南方多個城市受到沙塵侵襲，今年以來，內地已出現8次沙塵天氣過程，4月9日以來的沙塵天氣過程更達到沙塵暴級別。

大範圍沙塵天氣影響內地多個省市，新一輪沙塵暴正向南移。中國氣象局監測顯示，沙塵前沿已到達湖北、安徽、江蘇，多地的PM10濃度破千。4月11日，哈爾濱在一天內經歷沙塵天氣及降雨雪。網傳影片顯示，天空泛起黃色的同時，空中飄着雨雪。另有市民表示，出門時沒有帶雨傘，沒想到會下雪，衣服上沾滿泥點，回家後變成兵馬俑。

4月12日，北京、天津、山東、安徽、江蘇等地接連提示沙塵回流帶來的影響。