沙塵暴侵襲北京上海等省市　哈爾濱落「泥夾雪」市民秒變兵馬俑

近日，華北、東北甚至南方多個城市受到沙塵侵襲，今年以來，內地已出現8次沙塵天氣過程，4月9日以來的沙塵天氣過程更達到沙塵暴級別。



大範圍沙塵天氣影響內地多個省市，新一輪沙塵暴正向南移。中國氣象局監測顯示，沙塵前沿已到達湖北、安徽、江蘇，多地的PM10濃度破千。4月12日，北京、天津、山東、安徽、江蘇等地接連提示沙塵回流帶來的影響。

北京市氣象台提醒，4月12日午後偏南風加大，南下的沙塵可能伴隨回流北上進京。天津市氣象台消息，受西南風沙塵回流影響，4月12日，當地會有浮塵天氣，PM10濃度較高。

安徽省重污染天氣預報預警中心、安徽省環境氣象中心發布的空氣質量預報指出，4月12日，受偏南風影響，全省空氣質量以輕度污染為主，考慮沙塵回流，污染等級會有1-2個級別提升，首要污染物為PM10。

哈爾濱市遭遇「泥夾雪」

4月11日，哈爾濱在一天內經歷沙塵天氣及降雨雪。網傳影片顯示，天空泛起黃色的同時，空中飄着雨雪。

《極目新聞》報道，哈爾濱市民王女士稱，當日上午沙塵天氣比較嚴重，能見度不高，出門需佩戴口罩，但下午2、3時又出現短暫的雨夾雪，沙塵天氣漸漸消散。另有市民表示，出門時沒有帶雨傘，沒想到會下雪，衣服上沾滿泥點，回家後變成兵馬俑。

「哈爾濱氣象」消息，4月11日下午，市區同時出現大風、沙塵和降雪，氣溫快速下降，複雜天氣主要由蒙古氣旋東移南下造成。

據介紹，蒙古氣旋是形成在蒙古高原一帶的大型天氣系統，它通常與極地冷空氣配合，所到之處，通常會產生大風、降溫天氣，風將地面塵土吹起，衍生揚沙甚至沙塵暴。

沙塵進入新活躍周期？

中央氣象台首席預報員桂海林表示，從2000年以來，中國大範圍的沙塵暴次數是呈現出減少趨勢，但近年有部分年段的沙塵次數比常年同期略偏多。

不過，沙塵發生和很多因素有關係，譬如地表的植被、積雪、氣溫、降水以及天氣系統的強度等。桂海林稱，天氣系統的發生具有年際變化特點，但從目前的情況而言，並不意味着中國進入新的沙塵活躍周期。

為何三北防護林擋不住沙塵？

3月以來，沙塵天氣增多。北京氣象台高級工程師張明英介紹，內蒙、新疆、西北，包括黃土高原等有豐富的沙源地，提供大量的沙和塵，氣候條件合適就會揚起大量風沙。

他介紹，春季出現蒙古低壓，低壓形成後，將北邊冷空氣吸引下來，產生大風，把低空的沙塵吹到高空，通過氣流輸送到比較遠的地方。

三北防護林工程是西北、華北和東北地區建設的大型人工林業生態工程，從1979年開啟，預計到2050年完成，歷時73年，如今累計完成造林面積超過3000萬公頃。

張明英介紹，三北防護林的作用是固定地面，保護土壤，目前已經取得卓越成效，但此次沙塵主要來自蒙古國南部戈壁灘，順着高層的北風下來，高空可達千米以上，因此防護林的胡楊和梭梭樹完全無法阻擋。