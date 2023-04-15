泊車拒付60元　男子強頂收費員駛7公里勁牙煙　網民：故意殺人？

北京一名男子將私家車泊在路邊7小時，因嫌60元（人民幣，下同）的停車費用過高，而拒絕支付，並強行頂着阻攔的收費員駕車行駛了7公里。



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據「北京時間」報道，男子蔣某將私家車泊在路邊7小時，晚上打算帶孩子駕車離開時，被收費員高某要求支付60元停車費。惟蔣某卻以自己泊車時間沒有很長、收費過高等為由，拒絕支付費用，並打算強行駕車離開。

而高某見狀則坐在蔣某車輛的引擎蓋上阻攔，未料蔣某就直接頂着高某駕車行駛，期間更採用急煞車、急啟動等方式試圖甩開高某惟不果。

隨後，惱羞成怒的蔣某一路駕車從西城區駛上三環主路。據閉路電視畫面顯示，蔣某的車速極快，高某就全程趴在車輛的引擎蓋上，場面十分危險。據了解，當時私家車內還坐着蔣某的孩子。最終，蔣某一路駕駛了7公里後被交警攔停，他亦因涉嫌尋釁滋事被提起公訴。

網民點睇：

「故意殺人？」

「停不起車就把車賣了吧，做公交就沒這煩惱了。」

「停車費更貴了，孩子不僅目睹惡行，前途也毀了」

「至於嗎？當着孩子的面這麼做能教出來什麼人？」

「他這頂着收費員開出去七公里，事情性質就完全變了，有理也變成沒理了。」

