暌違三年！雲南辦潑水節警民同樂　網民笑稱：正大光明「洗警」

因新冠疫情停辦三年的潑水節日前在雲南復辦，雲南邊城瑞麗更宣布將於13日起連休4日，潑水節則連辦3天，抖音上已流傳多段警民同樂的影片，許多警察也拿著水槍加入民眾，影片引發國內外網民關注。



臨滄警方官方抖音號更煞有介事地以標題分享「報告指揮部！我們遇襲了！」，影片分享民警們被民眾潑水的瞬間，瑞麗警方則提醒民眾，要「文明潑水」，避免釀成交通事故，許多網民笑稱「多少夾帶私人恩怨」、「可以正大光明『洗警』了」，也有網民開玩笑說「拿水潑了警察，被追了幾條街，才想起我們這裡沒有潑水節」。

臨滄警方分享民警被民眾潑水片段：

《香港01》記者聯繫瑞麗居民明明，她表示自己很開心再復辦潑水節，明明認為，這是一個好的開始，經歷「三年疫情被封三年」的雲南瑞麗「車水馬龍」將回來了。

中疾控流行病學首席專家吳尊友日前表示，從世衞組織（WHO）公布的全球疫情數據來看，新冠全球大流行已經趨於結束。疫情三年，被封近三年的雲南瑞麗居民更是翹首期盼這次的潑水節，因瑞麗市所屬的便是德宏傣族景頗族自治州，潑水節是當地少數民族一年中最盛大的節日。由於疫情，當地停辦3年的潑水節再次回歸，更引發民眾熱議。

據了解，2023年瑞麗潑水節放假日期調整為2023年4月13日（星期四）、4月14日（星期五）放假2天，4月15日（星期六）、4月16日（星期日）正常休息，其中前三日都持續有潑水節的活動。

據介紹，潑水節，是中國傣族、阿昌族、布朗族等少數民族和中南半島國家、民族的新年節日，時間在4月13日至15日期間（傣曆六、七月）。節日期間，人們相互潑水祝福，並舉行拜佛、賽龍舟等慶祝活動。

許多網民表示，想去瑞麗過潑水節，以支持3年間付出頗多的這一邊境小城。瑞麗居民明明則認為，這次的潑水節也是慶祝戰勝疫情的一個盛典，她也真心希望過去以觀光業聞名的瑞麗能早日回歸過往的繁榮。

本身是珠寶設計師的明明也提到，近日，首屆國際珠寶玉石直播節在雲南瑞麗市開幕，來自全國各產業帶、各大珠寶直播基地、直播平台負責人，直播企業、主播、珠寶供應商、直播服務商等500餘人參加直播節開幕大會，討論瑞麗珠寶玉石直播產業發展成果。

明明表示，自己希望瑞麗的觀光和玉石產業可以互相帶動，讓因為疫情悶了三年的瑞麗，重新奪目起來。

2019年雲南舉辦潑水節，後因疫情停辦三年：