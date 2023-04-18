青海貪官偕妻四處整容陷「美容腐敗」判處13年徒刑

青海海西州前政協副主席、前茫崖市委書記孔祥輝4月13日以受賄罪被處有期徒刑13年，並處罰金200萬元（人民幣，下同）。在孔祥輝的涉案罪證中，除收賄包工程、安排職務等行為，還有利用違法所得帶老婆四處美容整容，被認為陷入「美容腐敗」的漩渦中，也讓「美容腐敗」一詞再度進入輿論視野之中。



《新民週刊》報道，2015年至2020年，孔祥輝多次接受私營企業主任某安排的赴廣西桂林、貴州黃果樹、海南三亞、雲南昆明等地旅遊；多次接受任某在西寧、茫崖、成都等地的宴請；多次和妻子赴成都、上海等地美容整容，花費306萬元，肆意揮霍違紀違法所得。孔祥輝還存在其他違紀違法問題。

根據青海省既監委公開的通報細節，孔祥輝的「美容腐敗」成為壓垮他仕途的最後一根稻草。據了解，「美容腐敗」一詞在2011年進入公眾視野，當時，北京市檢察機關首次查辦發生在美容會所內的一系列貪污、受賄案件，有13人陷入「美容腐敗」落馬，多為局、處級幹部，歷史罕見。

此後，也有數起因「美容腐敗」受到外界關注的個案發生。曾任滿洲里市長的許愛蓮外表姣好也愛好美容，生活浮誇奢華。一名長期透過她承攬綠化工程及結算工程款的某企業主，在向她行賄共計200餘萬元人民幣的同時，抓準許愛蓮的愛好，專門為她安排幹細胞注射等美容行為。

許愛蓮此前出席滿洲里旅遊推介會。（微博@劉華峰）

至於最有名的「美容腐敗」個案莫過於有著「最美翹臀局長」之稱的遼寧鞍山市前國稅局局長劉光明。劉光明為了升遷，前後與40名高官發生關係，為了取悅情人，還多次到香港等地美容整形，花費金額高達500多萬元，光臀部整形費就花費50多萬元。短短幾年內，她從一名普通的稅務所副所長一躍成為鞍山國稅局局長，實現了名副其實的「火箭式升職」。據資料顯示，劉光明把持下的遼寧鞍山國稅局彼時每年稅收漏洞至少達8、9億人民幣。