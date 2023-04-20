宣稱一條頭髮賣出6萬天價　「成功學大師」楊濤鳴涉詐騙落網

今年2月，被稱為「成功學大師」的楊濤鳴在浙江寧波舉行了培訓班，吸引過百名學員參加。楊濤鳴宣稱能將一條頭髮賣出過萬元（人民幣，下同）的天價，被他激發潛能後，學員更能口吞火把、腳踩火炭。

不過，有學員事後報警指其課程涉嫌精神傳銷。4月16日，浙江寧波市公安局海曙分局透露，楊濤鳴及其團隊等逾30人，已因詐騙罪被立案調查及刑拘；同時，楊濤鳴是假名，其本人僅有高中學歷。



2月22日開始，由楊濤鳴主導，浙江吸引力文化傳播有限公司主辦的名為《超級說服力》的培訓課程，在浙江寧波一酒店舉行。

該公司介紹，楊濤鳴是「全球知名演說家，世界華人潛能開發權威，暢銷書作者，中小企業家導師，吸引力文化傳播有限公司董事長，培訓界最受推崇的老師之一，被譽為中國的安東尼·羅賓」。

在公司文章中，楊濤鳴可以將「一張白紙可以賣到4萬元；一隻布娃娃賣到4.6萬元；一根頭髮竟然賣到6萬高價」。有文章附上「楊老師課程現場，學員感恩下跪」的圖片，並稱楊濤鳴激發潛能的方式，就是他向學員傳遞過「宇宙能量」後，學員能口吞火把、光腳踩火炭。

《北京青年報》報道，學員楊笑（化名）介紹，自己付了900元參加培訓課程，從2月22日起連續3天參加楊濤鳴的「成功學演講」。3天內一共有近700名學員參加，上課時間從上午9時一直持續到晚上12時半。

每次開講前，主持人會先上台烘托氣氛，播放激情澎湃的音樂，並帶領學員做各種遊戲。當氣氛烘托到一定程度，楊濤鳴便會在兩排保安的簇擁和工作人員的驚呼聲中登上舞台。

公司文章宣稱，楊濤鳴激發潛能的方式，就是他向學員傳遞過「宇宙能量」後，學員能口吞火把、光腳踩火炭。（北京青年報）

楊笑表示，為期3日的課程主要分享「說服力的10個步驟」，或基礎的營銷知識和禮貌問題，期間會穿插很多所謂的成功案例，甚至會有學員現身說法，講述報名楊濤鳴的課程後變得非常成功，「他從不講如何成功，只是不斷在強調『這個人跟了我學習之後，他成功了，有錢了』」。

楊笑指，培訓期間不少人都被邀請上台互動，目的是讓學員繼續買楊濤鳴的培訓課程，「有一種你不買，你就是傻子的感覺」。

與楊笑是同批學員的項洋（化名）介紹，酒店的會場不允許拍攝，若被發現，現場工作人員會上前要求刪除。他提供的影片顯示，楊濤鳴在台上不斷提醒所有人自己的「成功」，隨後會與台上的人握手，並詢問「是否願意和我交個朋友，成為我的弟子？」

被稱為「成功學大師」的楊濤鳴。（微博＠楊濤鳴）

在台上，有學員表示自己有困難，目前負債累累。楊濤鳴聲稱只要報讀課程，負債也能輕鬆翻身，實現財富自由，「如果你已經負債這麼多了，也不差這3萬塊了。你想辦法搞定3萬元，給你10分鐘，剩下的交給我」。

據介紹，楊濤鳴的課程價格由5800元至過萬元不等，其中最貴的「1對1課程」價格高達60萬元，當時至少有50人購買課程。

楊笑和項洋憶述，經歷過「成功學大師」的演講後，大腦和身體會處於嚴重的疲憊狀態，「我們來不及思考，只是跟着他們現場的情緒走」，尤其是離開會場後，更是認識到這場「演講」的可怕：「台下學員有的會痛哭流涕，有的人會站在凳子上歡呼雀躍。」

隨後，楊笑與幾名學員向寧波警方報案，認為楊濤鳴的培訓課程涉嫌精神傳銷，是有害培訓。

值得一提的是，有學員參加「訓練」後離家。去年4月，劉女士的丈夫陷入楊濤鳴的「成功學講座」，期間兩夫婦多次吵架；5個月後，丈夫一氣之下直接離家，至今未歸。

曾是楊濤鳴「弟子」的何先生介紹，課程都是學習如何通過話術「拉人頭」，例如如何引導對方交錢；公司口頭承諾過，只要能拉到人就會給予一定的獎勵。他又稱，楊濤鳴手下很多自稱弟子的人被洗腦到拋家舍業，不斷虛構成功的案例，瘋狂催新人交錢。

「成功學大師」楊濤鳴及其團隊，已被浙江寧波市公安局海曙分局以詐騙罪立案調查，30多人已被刑拘。經偵大隊辦案民警稱，楊濤鳴是假名，其本人文化程度僅有高中學歷。 目前，警方正走訪全國各地向受害人收集證據，案件具體細節暫不便透露。