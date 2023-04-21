比亞迪總裁王傳福搭地鐵照瘋傳！網民讚接地氣　有人估因怕一件事

大陸車廠比亞迪（BYD）去年共計賣出911,410輛純電動車，市值超過港幣7千8百億元，董事長王傳福在胡潤全球富豪榜中排名第77，身家約有1350億人民幣（約港幣1600億元）。他近日被拍到搭乘地鐵去參加上海車展，讓不少人稱讚他低調、接地氣。



根據《上海證券報》報道，比亞迪非執行董事夏佐全於4月20日在微信朋友圈發佈出這張相片，表示「傳福同志依然保持艱苦奮鬥的創業精神，領導比亞迪不斷前進」。

圖中可見，王傳福戴着口罩坐在座位上看手機，中間站着的是比亞迪關聯公司弗迪科技總裁羅忠良，右邊掛着橘色牌子的是比亞迪副總裁廉玉波。

身家千億的董座，到哪通常都有專車接送，不過王傳福選擇搭地鐵，讓許多微博網友留言稱讚，「怪不得能成大事，這萬億市值公司的老闆也太低調了」、「接地氣，點讚」。

不過也有不少人提到，其實主要應該是考量上海塞車情況太嚴重，「關鍵時刻，啥車也不如地鐵」、「比亞迪也塞車」、「應該是為了出行效率方面的考慮，因為在上海這樣擁堵的大城市只有地鐵出行才最快最準時」。

2023年第20屆上海國際汽車工業展覽會，於4/18至4/20在國家會展中心舉行，比亞迪作為參展商之一，旗下仰望汽車攜產品U8、U9及仰望架構，4/18亮相上海車展展台，官方預售價109.8萬人民幣（約港幣127萬元）。

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