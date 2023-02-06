富二代宿命難破！千萬富翁兒子25年前被拐　竟賣給億萬富翁當少爺

梅志強在被拐25年後與親生家庭團聚，由於親生父母和養父母家境都十分優渥，因此被調侃為「從千萬富翁家庭被拐至億萬富翁家庭」，是不折不扣的「被拐少爺」。對此，梅志強只稱「快樂不是錢能買來的」。



由千萬富翁家庭被拐到去當億萬富翁的兒子，看來他也破不掉當「富二代」的宿命了！（按圖了解）

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綜合內媒報道，1995年出生的梅志強在2歲時，在雲南昆明的家門口玩耍時失蹤，25年後，在廣大愛心人士的幫助下，在福建莆田與親生父母相認，一家人相擁而泣。

報道稱，當年將梅志強買回的家庭條件非常好，資產達到億萬（人民幣）富翁水平，然而，梅志強的親生父母也是千萬富翁，甚至有網友稱其為「天生富二代」。網友就發現，梅志強年紀輕輕便配戴勞力士、開着保時捷。

梅志強接受《九派新聞》採訪時表示，由於養父母那邊幾乎都從商，於是自己並沒有去讀大學，在家裏安排下到醫院上班，「對於我們來講，讀書它沒用。」

梅志強離開醫院後開始創業，「以前對錢沒有概念，覺得錢好好掙喔，但是出來（創業）之後發現，其實沒有我們想像的那麼簡單，真的。」

對於外界「從千萬富翁家庭被拐至億萬富翁家庭」的調侃，梅志強未正面回答，僅稱「快樂不是錢能買來的」；自己上小學時，便從一些細節隱約感覺自己到不是親生的。面對記者追問哪些細節，他尷尬微笑說，「不方便透露。」

梅志強親生父親受訪時說，當年發現兒子被拐後，他們天天像瘋子一樣到處去尋找，「特別是我老婆，起碼有20天，基本上沒有吃東西，她打吊針（點滴）過日子」、「不管養父母家庭資產有多少，他的愛和我的愛不一樣」。

此段採訪影片發出後，再次引發熱議：

．「對於窮人而言百分之九十九的快樂，錢都能夠買來」

．「在國內，讀書是普通人晉升階級的唯一途徑，但對於這類家庭來說，階級不用跨越」

．「如果能感覺到不是親生的，養父母應該對他一般」

．「應該是想要兒子的家庭，所以爺爺奶奶外面領養，後來人家有了親兒子」

．「甚麼富貴命，人口販賣給你們說的這麼好呢」。



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