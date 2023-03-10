全球最大動力電池生產商　寧德時代一年賺3285億　年增152.1％

全球最大的動力電池生產商寧德時代3月9日發布2022年財報顯示，2022年總營收3285.9億元（人民幣，下同），年增152.1％；歸屬於上市公司股東淨利達307.3億元，年增92.9％，基本每股收益約12.92元。



寧德時代指出，2022年該公司實現鋰離子電池銷量289GWh（百萬度），年增116.6％，其中動力電池系統銷量242GWh，年增107.09％。

SNEResearch數據，2022年寧德時代在動力電池系統使用量全球市占率達37.0％，比上年同期提升4.0個百分點，連續六年位列全球第一；2022年儲能電池系統出貨量全球市占率達43.4％，比上年同期提升5.1個百分點，連續二年位列全球第一。

此外，2022年寧德時代發布第三代CTP—麒麟電池，系統集成度創全球新高，體積利用率突破72％，被《時代》週刊評為2022年度最佳發明。

寧德時代麒麟電池被美國《時代》周刊（TIME）評為2022年度最佳發明。（寧德時代公眾號）

《時代周刊》在評語中透露，麒麟電池將在2023年開始向汽車製造商出貨。搭載該電池的汽車，充滿一次電，可實現整車1000公里續航。該電池採用最新的CTP（Cell To Pack）技術，新設計可使電池保持適宜恆溫，從而加快充電速度。

2022年寧德時代持續加大研發投入，研發費用155.1億元，年增101.7％。儲能電池方面，該公司基於長壽命電芯技術、液冷CTP電箱技術推出的戶外EnerOne電櫃和戶外預製艙系統EnerC大量出貨，儲能表後業務的6C高功率UPS新電池系統也已開始出貨。

《聯合報》指出，在現有產能持續優化升級的同時，寧德時代2022年全力推進福鼎、車裡灣、宜春、貴州等基地專案建設，並宣布新增廈門、洛陽、濟寧等新基地布局。同時也進一步展開海外產能布局，位於德國圖林根州的首個海外工廠實現鋰電池模組及電芯的量產，增強對歐洲客戶的本地生產及供貨能力。

該公司還宣布在匈牙利建設歐洲第二座工廠，規劃產能達100GWh，以進一步完善全球戰略佈局，助力加速歐洲電動化與能源轉型。