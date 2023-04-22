不滿派雪糕事件　江蘇公司要員工賣寶馬換國產車否則「炒魷」

網民日前爆料指上海車展寶馬（BMW）mini展位有工作人員發放雪糕時疑區分對待中外訪客，雖然寶馬官方事後承認管理不善，稱會將工作人員培訓落實到位，但事件仍持續發酵。周五（21日），網傳江蘇蘇州一公司發布通知，要求所有駕駛BMW品牌車輛的員工在一個月內把車賣掉，並換成國產品牌車輛。



通知內容。（影片截圖）

通知稱，公司將對那些更換為國產品牌車輛的員工給予現金作獎勵，而一個月內未處理掉BMW車輛的員工，將被作開除處理。事件引發網民廣泛關注，該公司運營人員劉先生回應稱，情況屬實，不從的員工確實會被開除處理，並透露獎勵高達2萬元人民幣。

劉先生還表示，之所以發出通知，是受「寶馬mini事件」影響，並透露已有員工前往訂購國產品牌車輛。

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日前，有內地網民稱，在上海車展寶馬mini展位，工作人員發放雪糕時，疑區分對待中國和外國訪客。該網民稱，他們去參觀車展，發現寶馬mini展位的工作人員拒絕給中國訪客發放雪糕，宣稱已經沒了。但外國訪客來領，不僅拿到了雪糕，工作人員還貼心教他們如何食用。拍攝者指，自己上去領取時再度遭拒，給出的理由是「這是限量版冰淇淋」。

同日，BMW中國官方回應此事，稱：「這是一個誤會，目前公司正在處理這件事。對員工管理不善，內部正在開會，會將工作人員培訓落實到位。」

事件發生後，不少汽車廠商均承諾發放雪糕給參展人員。不過周六（22日），有網友發文稱，上海車展所有展台都不允許送雪糕，他詢問過工作人員，獲告知是寶馬抗議此事，故此封禁。