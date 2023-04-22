歧視中國人？寶馬MINI只派雪糕給外國人引發的「史詩級公關災難」

撰文：聯合早報
出版：更新：

疫情後中國首個大型車展進行到第三天，公眾的注意力幾乎全被寶馬MINI和一盒霜淇淋佔據。

起火點是一則影片。影片中，寶馬MINI展台星期三（4月19日）派發免費霜淇淋時，兩名禮儀人員以派完為由，拒絕了中國訪客領取霜淇淋的請求，卻在隨後向另一名詢問的外國訪客送上了霜淇淋。

此番「區別對待」，激起網路輿論千層浪。寶馬MINI星期四（4月20日）下午在官方道歉聲明中稱，因內部管理不細緻和工作人員失職引起了人們不愉快，對此真心道歉。

而星期五（4月21日），寶馬MINI再次發佈道歉信，稱影片中的「老外」是寶馬員工，發給他們的是預留給員工的霜淇淋。

+1

網民依舊不買帳，質疑「老外是員工」是臨時編造的藉口，更不滿道歉信中的疑問句：「事件當中的兩位禮儀小姐姐也是剛剛踏入社會的年輕人，可不可以請大家給她們多點寬容和空間？」

「言下之意，責任都是年輕的禮儀人員的，請大家原諒他們，不要責怪寶馬公司！」一名網民諷刺道。

更有網民直接「下場」用ChatGPT幫寶馬MINI寫回復，直言「AI的情商都比寶馬高」。

微博熱搜榜上，與此事相關的話題居高不下。其中「＃MINI呼籲給發霜淇淋小姐姐多些寬容＃」閱讀量3.4億，超過125家媒體參與報導。而寶馬最新一條道歉微博，有超過11萬條評論和18萬5000餘網民轉發。

而一條名為「寶馬市值蒸發市值可買約5億個霜淇淋」的熱搜，則指向因為輿論風波，寶馬公司在4月20日股價跌3.62%，市值蒸發超21.6億歐元（約31.6億新元）。

一場霜淇淋引發的征討，追本溯源，背後不僅僅是霜淇淋而已。

對「雙標」的集中爆發

1956年，長春第一汽車製造廠生產出中國第一輛解放牌汽車。46歲的司機馬國范駕駛著報喜車隊的第一輛車，這是他25年駕駛生涯中，第一次駕駛中國國產汽車。（網絡圖片）

1956年7月13日，中國第一輛汽車試製成功，結束了不能自主造車的歷史。而同一年，福特汽車已經上市。

直到1980年代，漸漸開始有普通人家買車。而直到90年代末，普通人家買車才變得常見。據政府資料，中國私人汽車保有量從2000年的625萬3300輛增加到2004年的1481萬6600萬輛。到2010年，中國超過美國，成為全球最大的汽車市場。

在這幾十年中，外資品牌在技術、品牌好感度上都佔有優勢，「BBA」，是中國消費者對三大豪華品牌寶馬（BMW）、賓士（Benz）和奧迪（Audi）的合併稱呼。買BBA，是成功人士的「標配」。

1992年，北京首富李曉華買下中國第一輛法拉利。（網絡圖片）

而國產車，10萬元人民幣（約1萬9000新元）的售價，就被認為是「價格天花板」。當時流行的段子是，「吃得苦中苦，才能開路虎；少壯不努力，長大開夏利」。夏利是中國民營汽車品牌。

這樣的觀念正逐漸被打破。財經雜誌《創業邦》的一篇報導評論稱：在燃油車世界裡，BBA建立起了對豪華的最終解釋權，可到了電車這裡，卻大權旁落了。

根據搜狐汽車的統計，2022年，BBA三家加在一起，交付了60萬6900輛混動和純電動車，而比亞迪一家在2022年就交付了186萬3500輛電動汽車。而「新勢力造車」，成立不足10年的理想、蔚來、小鵬、零跑交付量均超過10萬輛。

一方面，是中國新能源車市場的爆發和自主品牌車企的追趕，而另一方面，是燃油車市場上，外資品牌這些年對待中國消費者時有「不厚道」的事實。

中國新能源車此前延長補貼3年，比亞迪股價因此飆升。（路透社）

2020年，豐田（Toyota）汽車宣布在全球召回340萬輛汽車，其中美國市場涉及290萬輛，後續又在北美新增召回5萬2000輛，但在全球召回計畫中並沒有中國市場的身影。

日系品牌雷克薩斯（LEXUS），在中國售賣的ES車型起步裝配2.0L CVT變速箱，30多萬元人民幣，而北美市場的ES起步裝備更高級的2.5L 8AT變速箱，售價約27萬元人民幣。

其他的，還有賓士的「鋁換鋼」，海外版本的賓士E級、GLC等車型都是運用鋁合金材質打造，中國產之後卻換成成本更低的材質，進口車企在中國市場的維修保養定價遵循歐洲標準等……中國車主心中的不滿積壓已久。

今日中國網民對寶馬的批評和反感，是對外企「區別對待」中國消費者這一行徑的集中爆發。近年來，在華運營的海外消費品牌，對類似的情緒爆發已不陌生。

加拿大服裝品牌加拿大鵝（Canada Goose）被曝「中國大陸門店售賣貨品均不得退貨」，引起了中國輿論聲討；瑞典著名服裝零售品牌H&M因為發聲明稱抵制涉及「強迫勞動」的新疆棉花，受到中國消費者抵制。這兩家公司在中國的業績都受到實際的負面影響。

Dior再陷辱華風波　彩妝廣告模特兒手指拉眼角被指歧視亞裔陷瞇瞇眼辱華風波後被揭用少先隊做廣告　三隻松鼠10天內道歉兩次新疆棉風波後　H&M時隔16個月重返天貓

中國消費者協會今年3月發佈的調查報告稱，在碰到消費問題時，受訪者選擇「默默忍受」的比例為2.5%，連續兩年呈現下降趨勢，表明中國消費者維權意願持續增強。

再加上中國社媒傳播速度之快，讓品牌720度曝光在手機攝像頭下，「雙標行為」無所遁形。外企以往可能以為可以渾水摸魚，悶聲發大財，如今時勢已變，如果還要留在中國市場，就不得不認真對待中國消費者的訴求。

不必上升到「敵我矛盾」

然而，在輿論發酵的過程中，特定品牌被批評的程度，往往升級到了「是敵不是友」，一些有理有據的論述，發展成了口號式的煽動，例如「外國品牌滾出中國」，讓外界對事態的發展隱隱感到不安。

就在寶馬MINI事件前，寶馬董事長齊普策在星期一（4月17日）的BMW創想未來之夜活動上，喊出了「BMW家在中國」。（網絡圖片）

就在寶馬事件前，寶馬董事長齊普策喊出了「BMW家在中國」。據中國經濟網報道，在剛剛過去的一季度，寶馬在中國交付19萬4000輛車，占寶馬全球銷量的32%。截至2022年底，寶馬集團全球員工總數達14萬9000人，比2021年多了3萬1000人，其中近2萬6000人就來自併入寶馬集團的華晨寶馬員工。

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上評論，寶馬MINI有錯在先，但他們的錯，與後來遭到全網口誅筆伐以及布展現場形同於「被砸」，又明顯地不成比例。

他提到，市場經濟的要件之一就是在法制基礎上的寬容。在這起事件中的工作人員、場館保安以及主播們，都是普通人，而普通人被置於公眾聚焦之下，言行上有破綻，是很難避免的，在釐清事實和價值判斷的同時，不過度對事情上綱上線，不過度做道義追究，讓事情最終回到非互聯網大規模干預的場館情境中去，給參展方和工作人員總結經驗，調整、完善接待工作的應有機會，讓他們之後的參展儘量恢復正常，也避免其他參展方產生連帶緊張。

恒大汽車等資產已經開始尋找買家，包括小米在內的潛在買家已經曝光。圖為上海車展的恒大汽車展場。（視覺中國）

他也說，從上海車展主辦方和眾多參展廠商來說，都不希望因為一些具體事情引發風波，導致重大負面輿情。參展者自我展示不成，反遭一頓痛批，參展成為「找批鬥」。如果這樣的風險在展覽區遊蕩，那將成為對會展經濟的打擊。

這條微博下，不乏支持者。大家的討論逐漸回到了「公關」做得不好這個「技術問題」，而非一味在道義上批判。其中點贊量最高的回復是：「（寶馬MINI）最好的答覆是，我們錯了！歡迎大家到各寶馬4s店免費體驗冰淇淋！非要瞎編公關話術。」

上海車展還在繼續，最新進展，是MINI的展臺開始發放免費鑰匙扣等小禮品，網民上傳的影片中，排隊領取的人依然絡繹不絕。

風波或許會過去，但這也應會成為在華運營品牌商的一堂公關101課。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

上海車展寶馬只派雪糕給外國人？　網民鬧：恍惚穿越到大清廣州寶馬故意撞人釀5死　22歲司機被判死刑及剝奪政治權利終身2023年上海車展開幕　中國車企加速邁向電動化
BMW
BMW
上海