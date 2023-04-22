懲罰換來好服務？瑞幸咖啡罰員工抄顧客差評100次　網民反應兩極

內媒報道，近日有多位瑞幸咖啡員工在小紅書等社交平台發文稱，被罰寫顧客差評或做錯的餐點飲品，更有人被罰抄達到超過100遍，引發網民關注。



網傳圖片顯示，員工被罰抄的內容包括顧客差評「我備註要熱的，你們都沒看見嗎？沒睡醒？」、「茉莉花茶沒有加糖，完全無法入口」，還有「我點的是去冰，為什麼送過來還是多冰？」，事件引發兩極評價。



此外，有自稱是瑞幸咖啡員工的網民評論稱，自己店裡的經理是要求取餐碼多少號抄多少遍，更稱「有幸圍觀過有人抄了899遍吸管、還有500多遍巧克力曲奇(Cookie)」。亦有瑞幸員工稱「只要有差評就要罰寫50遍」，也有員工說50遍算還好，「沒事，我被罰抄了100遍」。

瑞幸客服證實此事稱，「此舉是為了讓員工不要忘記看顧客點單時的備註，也是店長對顧客的負責。」

對於「瑞幸咖啡處罰員工抄寫」一事，有網民認為，「員工犯了錯，瑞幸既沒扣績效，又沒罰款，只是罰了抄寫，已經很人性化」。但也有網民認為，這不僅僅是體罰，更是侮辱人格，應該受到勞動監察部門的嚴厲打擊。

據內媒報道，罰抄並非瑞幸獨創。此前，深圳一化妝品公司規定員工若違法公司的規章制度，就須罰款還有抄寫《大學》、《弟子規》等；更曾經發生有國有銀行福建省分行發文要求，全體員工手抄三遍共11萬多字的《違規行為處理辦法》。

網民激辯：體罰是否合法？

《九派新聞》報道，一般情況下，公司領導懲罰員工抄寫規章之類的行為，並不違法。但超過必要的限度和數量，不但達不到懲罰的效果，反而可能涉嫌違法了。

《九派新聞》指出，因為公司具有相應的管理權，「只要它建立的制度，內容是合理合法的，制定、公示、告知等程序也符合規定，外人都沒權干涉」，就算其規章制度、勞動紀律上有關於「懲罰員工抄寫規章」的內容。

此外，如果公司與員工簽訂的勞動合同，既不違反法律、行政法規強制性規定，也沒有採取威脅、欺詐等手段去簽訂，即使約定「懲罰員工抄寫規章」，也不算違法。

瑞幸咖啡在內睇有高人氣。(資料圖片)

但報道也指出，在特殊情況下，懲罰員工抄寫規章之類的行為就有可能涉嫌違法。按照《勞動法》和《勞動合同法》的相關規定，用人單位採取「侮辱、體罰、毆打、非法搜查和拘禁勞動者的」等行為的，都屬於違法行為。

如果公司懲罰員工抄寫規章是侮辱、體罰性質的，甚至給員工身心健康造成了嚴重損害的，就是違法的行為。

例如上述的深圳化妝品公司，要求員工「離開崗位10分鐘以上需關閉電腦螢幕、風扇，違者罰款50元並罰抄寫《弟子規》一篇」，就不合理，也有侮辱的嫌疑；而福建銀行讓員工抄寫11萬字的《違規行為處理辦法》的銀行，就有變相體罰的違法嫌疑。

網民點睇：

支持者：

100遍有點多，50遍應該足夠長記性了。

連鎖店品控為什麼屌，每個店的口味始終如一，就是有超細節的制度才能做到的。

不願意接受可以辭職，罰寫差評既不是體罰又沒有扣錢，挺良心的了。

反對者：

100遍有點多，50遍應該足夠長記性了。

還好沒入職瑞幸......

做服務行業的真心不容易，會碰到各種顧客。

