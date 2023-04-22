癡情男網戀6年匯161萬　約見都失敗　一查發現女友竟是48歲親舅母

大陸有1名男子小昊（化名），在2016年因舅母的關係，認識了1名女子「林咪」並隨即陷入網戀，甚至還在交往6年間，總共轉了142萬人民幣（約161萬港元）給對方。不過，就在小昊多次試圖「奔現」遭拒後，發覺自己很可能被騙，且還被對方封鎖，故向警方報案求助，這才發現原來「林咪」竟是舅母本人。



根據陸媒《海口台》報導，小昊在2016年與前女友分手後意志消沉，而48歲的舅母為了幫助小昊走出情傷，故介紹了1名名叫「林咪」的正妹給他認識，由於2人交談甚歡，故便發展成穩定的網戀關係。

+ 7

2人開始交往後沒多久，林咪就突然向小昊淚訴，自己的家人出了車禍，希望對方能夠提供經濟援助，心疼女友的小昊，立刻轉帳3萬人民幣（約為3萬4千元港幣）到林咪帳戶，協助她度過難關。不過，林咪卻在交往6年間多次以各式各樣的理由向小昊討錢，導致小昊總共損失高達142萬人民幣，花光所有存款。

另外，小昊在交往期間多次約林咪見面，希望2人能夠「奔現」，卻遭到對方不斷地拒絕，於是小昊便要求林咪還錢，未料竟被對方封鎖，讓他相當氣憤，也終於意識到自己可能已受騙，故火速向警方報案，這才發現原來林咪的真面目，其實正是6年前伸出援手的舅母。

報導指出，小昊受訪時坦言，舅母雖然在2015年與舅舅離婚，但一直以來都很關心他，因此當舅母介紹對象給自己認識時，他並沒有想太多。另外，舅母在交往期間，總是使用變聲器與小昊交談，這才成功扮演了「林咪」長達6年。

延伸閱讀：抖音親子網紅樊小慧因丈夫出軌離婚 秒整容報復 新樣令粉絲心痛

+ 19

延伸閱讀：

母胃痛過世半年！小男童「天天墳前寫作業」：想讓她驕傲

【本文獲「TVBS」授權轉載。】