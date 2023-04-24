內地兩高校將淄博燒烤搬入校園　大學生「足不出校」即可品嚐

最近，山東淄博燒烤在全國爆紅，不少人更特意到當地的燒烤店排隊好幾個小時，只為親口一嚐淄博燒烤的滋味。

為了讓學生「足不出校」就能享用美食，北京理工大學、中國海洋大學日前先後宣布在食堂供應淄博燒烤，隨即引起內地各大院校學生的「羡慕嫉妒恨」。



4月12日，中國海洋大學宣布，將在平日晚上和周末在該校的海嵐餐廳「特供」淄博燒烤。校方又製作享用淄博燒烤的教程，首先要將捲餅烘熱，加蘸料後放上肉串，最後放上青蔥「捲着吃」。

北京理工大學宣布，4月20日起，該校中關村校區教工食堂良鄉校區東食堂一層推出淄博燒烤。為了保留淄博燒烤的原汁原味，食堂會提供淄博燒烤三件套——捲餅、火爐和蘸料。

校方介紹，每一份食材均是新鮮採購、質量上乘，每一串烤串均由大師傅們親手加工串好。據悉，火爐和捲餅都由山東運抵學校，幾乎做到一比一複製淄博燒烤。

為了讓同學對淄博燒烤體驗更佳，在正式推出前，該校更邀請來自淄博的同學試食，提供意見。

有學生稱，沒有想到能在學校體驗用小烤爐親手烤製菜品，沾上調料並用小餅捲起的「家鄉感受」，作為淄博人的她非常快樂。另有學生感謝食堂各位師傅的「1:1複製」，讓他在學校吃到家的感覺。

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淄博燒烤是什麼？

淄博燒烤近期在全國爆紅，哪怕要花幾個小時排隊，大家都希望可以一嚐「一桌一爐一卷餅，小串小蔥小蘸料」。

不過，淄博燒烤並無高端的烹飪手法，只是路邊小店的桌子放上小型炭火爐，肉串、海鮮、素菜烤到七八成熟時上桌，食客再按自己的喜好調味加工，再將食材蘸料加上香蔥，夾在捲餅內食用。

3月以來，淄博燒烤的全平台搜索量同比增長770%；在內地社交平台上，淄博燒烤已有超過4萬條筆記和逾5000條攻略分享。

為了方便遊客品嘗美食、打卡景點，當地專門製作「淄博燒烤地圖」，在原有基礎上新增了21條燒烤巴士線路，並特地為遊客開通「燒烤專列」高鐵動車。不少景區負責人表示，日後將推出旅遊專線，方便更多遊客從火車站、燒烤店直達景區。