微信宣布：即日起兩大場景中可用數字人民幣付款

數字人民幣是中國人民銀行發行的法定數位貨幣，微信官方周三（26日）宣布，用戶即日起可以在兩大場景中使用數字人民幣付款。



微信指，用戶可以在數字人民幣APP內的錢包快付功能下開通「微信支付」，選擇將任意運營機構，如微眾銀行（微信支付）的錢包推送到微信支付，從而在視頻號、小程序場景內支持數字人民幣的商家中使用數字人民幣進行交易。目前，支持數字人民幣支付的小程序商戶已覆蓋出行、餐飲、零售、便民服務等眾多場景。

數字人民幣是中國人民銀行發行的法定數位貨幣，由指定營運機構參與營運者並向公眾兌換，貨幣將以電子形式支付。江蘇、廣東深圳、浙江義烏等多個試點地區已先後推出具體方案。例如，3月發布的《深入推進義烏小商品市場數字人民幣試點工作方案》提出全面提升義烏市場數字人民幣受理環境、推動交易規模大幅提升、豐富數字貿易應用場景等10條具體措施；《江蘇省數字人民幣試點工作方案》明確在全省穩妥有序開展數字人民幣試點，力爭到2025年底，基本形成服務便捷高效、應用覆蓋面廣、生態較為完善的數字人民幣運營管理體系。

內地不少地區已對「數字貨幣電子支付」進行測試。（Getty Image）

常熟市日前更是印發《關於實行工資全額數字人民幣發放的通知》，指5月開始對常熟市在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數字人民幣發放。徐州市政府辦公室亦印發《徐州市數字人民幣試點實施方案》，提出鼓勵財政預算單位和國有企事業單位採用數字人民幣開展日常資金收付，其中就包括統籌推進以數字人民幣形式發放財政專項獎補資金、小額零星採購資金、行政事業單位工作人員部分工資。

對此，專家認為，可能未來財政支付也都會數字化，「公務員工資全額數字人民幣發放會是未來數字財政的一個雛形」。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，推進數字人民幣生態建設，需要建立可持續發展機制，調動各方積極性。中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝則認為，要繼續完善數字人民幣智能合約的場景建設和支付方案，在商戶銷售、智能電子化繳費、代發代繳業務方面落實好數字人民幣的智能合約應用，並從擴大試點廣度與深度兩方面繼續豐富數字人民幣應用場景。還有就是加強數字人民幣和數字貿易深度融合，在產業互聯網、跨境貿易等領域逐步開拓應用場景。