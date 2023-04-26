大熊貓「萌蘭」反向投餵遊客竹子走紅　或將與「丫丫」成為鄰居

《北京晚報》報道，4月25日，北京動物園大熊貓「萌蘭」將竹子遞給遊客「反向投餵」的影片走紅內地網絡，讓不少大熊貓迷直呼「好會寵粉」。

據悉，大熊貓「萌蘭」綽號「西直門三太子」，性格活潑好動、熱情開朗，喜歡「越獄」（翻越動物園圍墻）逃跑。不久後歸國的大熊貓丫丫，或將和萌蘭成為鄰居。



報道稱，有內地網民拍到「頂流三太子」萌蘭將自己最喜歡的竹子拖到玻璃圍墻旁邊，看起來像是要把竹子投餵給遊客，還來了一個親切的貼貼，似乎在請求誇獎。

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據悉，大熊貓萌蘭性格熱情開朗、活潑好動，經常翻越圍欄逃跑，也十分喜愛與遊客互動。此前，北京動物園曾因萌蘭多次「越獄」逃跑而加固圍欄高度。

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旅美大熊貓丫丫歸國 或將和萌蘭成為鄰居

據《正觀新聞》報道，旅美大熊貓丫丫近期歸國後，將由上海動物園協助檢疫，再由北京動物園工作人員接回，住進媽媽原來的家，和萌蘭做鄰居。中國動協此前回應，北京動物園已從飼養場地、飼養方案、醫療保障等方面做好迎接丫丫回家的各項準備工作。



此前，《四川觀察》等內媒報道，萌蘭多次在丫丫即將入住的飼養地觀看施工情況和施工進度，被網民戲稱為「監工」、「萌蘭：我要好好監工，你們快點弄好宿舍」。

網民點睇：

誇，使勁誇



趕緊送孩子上學吧，再過兩年該它帶課了。



萌蘭：又是等丫丫的一天



他把自己最愛吃的好東西分享給你誒！



好喜歡萌蘭啊，好聰明，情商高



他居然笑了，我沒看錯吧，太可愛了



不僅僅是回國航線已經落實，就連丫丫的鄰居都給選好了，那就是功夫熊貓萌蘭，希望萌蘭的活潑能傳染給丫丫，有個活潑開朗好動的鄰居真是一件幸福的事情

