一隻公仔50個步驟！成都男自製超逼真大熊貓玩偶　毛茸茸外銷全球

說到內地近期人氣爆棚的「女明星」，非大熊貓「花花」（本名「和花」）莫屬；跟牠有關的周邊產品銷情大好，其中一隻惟妙惟肖的仿真公仔更遠銷全球50多國。而原來要打造這樣一隻公仔，並沒有想象中那麼簡單。



北漂回流成都 靠家鄉「特產」大熊貓創業

大熊貓仿真公仔製造商的創始人名叫劉滔，來自成都，是「花花」的「同鄉」。

生活於成都大熊貓繁育研究基地的「花花」，憑藉可愛外表和軟萌性格，成為大熊貓界「頂流」（頂級流量的簡稱）。（視覺中國/當代中國授權）

與內地大部分年輕人一樣，劉滔畢業之後就去到大城市打拼，先後在北京、天津從事電商工作；近年家鄉快速發展，劉滔於是在2020年回流成都，從零開始創業。

從何下手呢？劉滔首先想到了家鄉「特產」大熊貓。

其實在外打拼的十年間，大熊貓一直在劉滔的生活中扮演重要角色：自己的女兒就是大熊貓迷，家裏四處都是熊貓元素；做跨境電商跟外國人打交道，大熊貓周邊產品是劉滔最常選用的禮物。

近幾年，腿短臉萌的「花花」成為大熊貓界「頂流」，手機殼、日曆、攬枕等周邊產品層出不窮。劉滔決心趁這股風潮一試究竟。

深入研究市面上的產品後，劉滔發現了商機：雖然做公仔的商家很多，但品質都不好，「像是旅行時隨手買的」。

於是，打造高端公仔就成為他的目標。

作為大熊貓的「同鄉」，劉滔很早就和大熊貓結緣，創業時毅然選擇製作相關的周邊商品。（網上圖片）

為製大熊貓公仔四處奔波 只求「逼真」二字

做公仔聽起來簡單，但任何事情要做到出色，少不了匠人精神。

為了研究公仔的原料和工藝，劉滔跑遍青島、東莞、鞍山的工廠，試遍各種動物毛和人工毛，還特別邀請大熊貓飼養員做鑒定。但嘗試了很久，逼真度和手感還是不似預期。

四處奔波一年、交了幾十萬「學費」後，劉滔失落地回到成都。

這時，他偶然認識了擁有20年仿真寵物製作經驗的楊師傅，他們採用的進口羊皮毛手感不俗。劉滔當即拜師求藝，經過3個月的鑽研，終於做出了滿意的皮毛。

皮毛搞定，又接着研究其他細節，比如怎麼縫製、毛髮多長、眼距多寬等等……經過選皮、裁縫、手工、造型4道流程50餘道工序，第一隻仿真公仔終於在2021年7月4日，也就是「花花」一歲生日的那天誕生了。

他帶着公仔前往當地的大熊貓基地，參加「花花」的生日派對，和公仔合照的fans排成長龍，有人驚歎「花花居然（從飼養館）跑出來了」。

經過一年的鑽研和打磨，劉滔和團隊成員製作出了第一隻滿意的大熊貓公仔，似足原型「花花」。（視覺中國/當代中國授權）

不求數量求質量 打造國產公仔品牌

第一隻公仔製作好後，劉滔隨手拍了一條短片放上網，沒想到光是抖音的瀏覽量就超過了一億次。緊接着劉滔的手機被打爆了，幾千個人透過淘寶店鋪找到他下單同款公仔。

公仔一炮而紅，驚喜和慌張同時湧現，劉滔毫無準備，只有4個人的小作坊，生產能力完全跟不上。第一個月，他們只做出了40隻公仔。

劉滔於是決定緊急停售，只接前200個訂單。團隊4人在工廠閉關製作，吃喝拉撒都在工廠，就連剪髮器都帶上，歷時3個月終於完成任務。

劉滔團隊堅持手工製作， 200個大熊貓公仔足足用了3個月才完成，雖然顧客大排場龍，但團隊不願為銷量而放棄質素。（網上圖片）

直到2021年年底，劉滔才敢重新接單，且定制一隻至少要排隊兩個月。對於創業團隊來說，這個效率並不高，但他不想為了數量犧牲質量。而且對每個顧客，他都全情投入。

劉滔記得，曾有一個要前往非洲執行任務的維和部隊官兵前來訂貨，為了趕在對方啟程前送貨，劉滔特意為他加急，為了達到托運標準，還取消了公仔內部的模擬發聲功能。

還有一次，一個日本女生找到淘寶店，打來一長串日語。經過翻譯後劉滔才知道，對方是在表達對大熊貓的愛意，很希望買到花花公仔。

這位顧客不太會用淘寶，劉滔用翻譯器跟她聊了很久，逐個步驟教她如何提交訂單、查看物流狀態等等。經過一番折騰，公仔終於交到日本顧客的手上。

大熊貓仿真公仔遠銷50多個國家和地區，圖中的小女孩擁有數隻公仔，網民紛紛讚她是「人生贏家」。（網上圖片）

如今，大熊貓仿真公仔已經售出了6,000多隻，遠銷50多個國家和地區，團隊也從4名初創人員發展至50餘名員工。

大熊貓是國寶，是國家的代表，劉滔打定主意要做出能與之相配的產品。「大家需要國產品牌，為甚麼不能是我們？」 劉滔說，會繼續努力，讓自己的產品配得上「品牌」二字。

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