「實現天上掉餡餅」　上海首條無人機常態化商用航線正式啟用

上海首條無人機常態化商用航線4月26日正式啟用，初步規劃總長達2.2公里。美團與百聯股份旗下百聯金山購物中心達成合作，首個降落點將設在距購物中心直線距離1.8公裡外的上海金山工商聯大廈附近。



據了解，未來金山區政府將與美團繼續合作，圍繞商業綜合體以及金山城市沙灘、上海樂高樂園度假區等景區，開通特殊化場景航線，滿足不同場景的即時配送需求，提升配送效率和用户體驗，積極打造「人機協同」的末端15分鐘低空配送圈，推動無人系統與未來城市之間的無縫融合，為金山區在城市數字化轉型領域發展提供創新動力。

目前，該航線已涵蓋快餐、正餐、飲品等15家商戶，可為周邊的居民、白領等提供「3公里15分鍾達」的無人機配送服務。

內媒3月3日報道，美團無人機宣佈其城市低空物流解決方案已通過民航局審定，獲得了局方頒發的《特定類無人機試運行批准函》和通用航空企業經營許可證。（美團）

「目前，百聯金山購物中心內已有MANNER、永和大王等多家餐飲商戶接入無人機配送服務。未來，我們還將為周邊用戶引入更多快餐、飲品、甜品、正餐等不同領域更多的品牌商家。」美團無人機相關負責人透露，雙方還在探索快消、美妝等零售商品的配送模式，希望周邊居民能享受到不一樣的「萬物到家」體驗。

至於外界好奇無人機送外賣運費多少？和小哥送單相比哪個更貴？又如何點單等問題，企業相關負責人回應稱，無人機配送費用與普通外賣訂單相同，點單操作頁面與普通點單無異，在商品界面選擇無人機配送，收貨位置選擇金山工商聯大廈無人機空投櫃即可。

美團的MAI shop 繼採用無人微倉和無人配送，實現門店倉配的自動化分揀、無人送貨後，繼續在無人機配送業務取得新的進展。（機器之心授權使用）

金山區政府透露，未來與美團將繼續合作，圍繞商業綜合體以及金山城市沙灘、上海樂高樂園渡假區等景區，開通特殊化場景航線，積極打造「人機協同」的末端15分鍾低空配送圈。

美團介紹，自2021年初完成首個訂單配送任務後，截至2022年底，其無人機累計配送訂單超12萬單，其中2022年完成訂單數超10萬單，可配送商品種類超2萬種；配送時長方面，無人機去年平均配送時長約為12分鐘，較傳統配送模式提效近150%，為用戶節約近3萬小時等待時間。

美團無人機首啟航線的消息一出，吸引不少網民留言圍觀，諸如「天上掉餡餅就這麼實現了」、「貨物流通效率提昇」的樂道不絕，但也有網民指出，首度「試航」落腳金山區，或是評估當地相對偏僻、高樓少，未來擴及市區運用，恐怕「分分鐘炸機」。