誤發色情照到300人群組被免職　東南大學前院長再曝疑似學歷造假

江蘇南京的東南大學馬克思主義學院院長袁久紅，日前因在多達332人的工作群裏誤發「色情照」，被校方免去職務。事後，再有網民質疑其學歷造假，東南大學紀委監察處工作人員周四（27日）表示，已上報信息，具體以宣傳部對外公佈的信息為準。



網上資料顯示，袁久紅1988年在南京大學哲學系獲哲學學士學位。惟一名自稱南京大學哲學系88屆畢業生的網民周二（25日）發出鄭重聲明，指哲學系88屆畢業生總共有72人，除兩位同學因意外去世，其餘70人均健在，而這72人中，絕無叫袁久紅的人，全網在傳的東南大學馬克思主義學院院長袁久紅不是他們的同學。然而，上述內容目前已經刪除。

自稱校友的網民指同屆畢業生中絕無袁久紅。（極目新聞）

周四，南京大學哲學系工作人員表示不清楚相關情況，東南大學紀委監察處工作人員則表示，已關注到網上的信息並進行核查，已上報給主管部門，具體以學校宣傳部對外公佈的為準。

據早前報道，網傳聊天截圖顯示，在一個成員多達332人的微信群組中，昵稱爲「袁久紅」的帳戶發布了一張色情照片，隨後，其他用戶紛紛發出尷尬表情，以及對袁久紅作出提醒。

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至周一（24日）晚上，東南大學官方微博發布消息指，校方對網傳內容高度重視，立即開展調查。根據初步調查結果，情況屬實，學校決定免去袁久紅的院長職務。校方又指，其始終對幹部私德、教師師德失範問題零容忍，學校已成立專項工作組作進一步調查，根據調查結果依規依紀依法嚴肅處理，同時舉一反三，進一步加強師德師風教育。另外，馬克思主義學院官網顯示，袁的姓名已從「現任領導」一欄中删除，其個人簡曆亦已無法在「師資隊伍」一欄中顯示。

公開資料顯示，袁久紅1988年畢業於南京大學哲學系獲哲學學士學位；1999年畢業於南京大學哲學系獲哲學碩士學位；2002年畢業於南京大學哲學系獲哲學博士學位。曾任東南大學馬克思主義學院黨總支書記、常務副院長，東南大學宣傳部部長，東南大學馬克思主義學院院長。