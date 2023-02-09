深圳少兒車模大賽女童穿比堅尼走秀引爭議　兒童軟色情邊界在哪？

近日，內地網民發文稱「第六屆中國國際少兒車模大賽深圳賽區決賽」中，參賽低齡幼童身穿比堅尼泳衣走秀，衣著成熟暴露。

此前，內媒曾曝光淘寶商家賣兒童泳衣時涉嫌「擦邊軟色情」，本次兒童車模再次引發公眾對未成年人保護的關注。



影片中，參賽走秀的大部分為年僅7、8歲的女童，身著露膚度極高的泳衣站在汽車旁。據《九派新聞》報道，活動舉辦方昨日（8日）回應稱，該影片為往屆比賽，目前比賽已舉辦到第12屆，並嚴令杜絕此類情況再次發生。

隨著內地文化產業的發展，許多家長開始「從娃娃抓起」，為孩子報名模特培訓班、演技培訓班等，希望可以鍛煉孩子膽量眼界，增長經驗。隨之而來的卻是兒童軟色情等嚴重社會問題。

兒童軟色情氾濫 監管僅憑平台自覺無法可依

在淘寶搜索「兒童泳衣、內衣」等關鍵詞，會出現許多由女童展示的圖片，其中女童模特模仿成人姿勢，部分甚至暗含軟色情元素。對此，去年3月淘寶客服回應表示，會對相關店舖加強監管，但目前為止並無太大改善。

保護未成年人是社會共同責任，然而層出不窮的兒童軟色情不禁令人擔憂，邊界到底在哪裡？

據《光明網》報道，中國青少年研究中心黨委書記王學坤曾表示，《未成年人保護法》規定禁止製作、複製、發布、傳播或者持有有關未成年人的淫穢色情物品和網絡信息，但在具體執法過程中，兒童軟色情判定標準仍比較模糊，給審查治理帶來不便。國家應明確兒童軟色情定義，出台判定標準，加大審查監管力度，保護未成年人身心健康。

他建議將「性擺拍」等兒童軟色情製品納入治安管理處罰範疇。採取行政手段打擊兒童軟色情，並適當輔以民事責任。

網民睇法▼



「戀童癖集合現場？？？」

「少兒車模？放過孩子吧」

「什麼樣的家長會讓自己的孩子這樣穿着去比賽？」

「少兒都沒有駕照，當什麼車模？」

「家長才是最大問題吧，現在車模啥性質，不漏點誰看啊。也不動腦子想想，就這麼害小孩啊」

