誤發色情照到逾300人微信群　東南大學馬克思主義學院院長被免職

位於江蘇南京的東南大學近日傳出，該校馬克思主義學院院長袁久紅在工作群裏誤發「色情照」，引起熱議。周一（24日）晚，校方回應稱，情況屬實，決定免去袁久紅職務。



網傳聊天截圖顯示，涉事微信群組成員多達332人，昵稱爲「袁久紅」的帳戶在22時06分發布了一張色情照片，隨後，其他用戶紛紛發出尷尬表情，以及對袁久紅作出提醒。

事後，網民指出，袁久紅正是東南大學黨委宣傳部長，東南大學馬克思主義學院院長。周一，東南大學紀委辦公室的一名工作人員表示，袁久紅並非該校的黨委宣傳部長，暫時不清楚網傳的事情，會再了解情況。而根據東南大學馬克思主義學院官網在3月30日登載的一篇作者爲袁久紅的文章，顯示其職務爲東南大學馬克思主義學院院長、教授。

至周一晚上，東南大學官方微博發布消息指，校方對網傳內容高度重視，立即開展調查。根據初步調查結果，情況屬實，學校決定免去袁久紅的院長職務。校方又指，其始終對幹部私德、教師師德失範問題零容忍，學校已成立專項工作組作進一步調查，根據調查結果依規依紀依法嚴肅處理，同時舉一反三，進一步加強師德師風教育。另外，馬克思主義學院官網顯示，袁的姓名已從「現任領導」一欄中删除，其個人簡曆亦已無法在「師資隊伍」一欄中顯示。

公開資料顯示，袁久紅1988年畢業於南京大學哲學系獲哲學學士學位；1999年畢業於南京大學哲學系獲哲學碩士學位；2002年畢業於南京大學哲學系獲哲學博士學位。曾任東南大學馬克思主義學院黨總支書記、常務副院長，東南大學宣傳部部長，東南大學馬克思主義學院院長。