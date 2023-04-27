男兒當入樽｜電影遇「史上最嚴重盜拍」　內地網民：係朋友圈睇完

改編日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》（內地譯：灌籃高手）的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》在兩岸三地皆引起觀影熱潮，4月20日，該片終在內地影院登場，立即吸引大批等候多年的粉絲撐場，該片累計票房已突破4億元人民幣，觀影人次超過1000萬，斬獲內地影史日本動畫電影首周票房冠軍。

然而，上映之後，與該片相關的亂象頻出，25日，電影被指遭遇「史上最嚴重盜拍」，相關話題登上微博熱搜，在知識產權方面引起極大爭議，而在瘋狂「洗版」下，更有網民無奈稱「沒進電影院，我在朋友圈看完了」。



《男兒當入樽》漫畫與動畫於1996年雙雙完結，而最新電影版自去年底風靡日韓、港澳及東南亞多國後，終於在4月20日來到中國內地，旋即獲得一眾死忠的熱烈支持，紛紛入場找回青春的感覺，有網民對此調侃「從斜劉海等到地中海，從高三等到三高，一句『全國大賽見』，我們等了整整27年」。

然而，事態逐漸變得失控，在社交平台上，與電影有關的劇透、圖片和短片滿天飛，只要搜索關鍵詞「灌籃高手」，就可見一大批以「情懷」為文案的高清盜拍、盜錄（內地稱「屏攝」）畫面，甚至有人把高光片段逐一剪輯，再搬運到自己的帳號中；雖然官方微博旱已在上映當日發布倡議書，請觀影民眾不要盜拍，但根本阻止不了，到了25日，微博上更已有以「灌籃高手遭遇史上最嚴重屏攝」為主題的熱門標籤。

有影迷對此忍不住抱怨，認為觀影體驗受到影響，但同時也無奈表示，在互聯網和手機這麼普及的情況下，根本沒有辦法制止，因此只能做到自我約束，一般只找海報或是官方圖片去發朋友圈。亦有自小學就成為鐵桿粉絲的民眾表示，自己根本還沒來得及走進電影院，就已經被朋友圈的信息劇透了個遍，例如三井壽連續投中三分、櫻木花道的壓哨絕殺等高光片段，他都已經知道，從預告到朋友圈再到短片平台，他已可以拼湊出故事梗概。

對於嚴重盜錄現象，輿論反應兩極，有人批評這是侵權，會造成電影的票房損失，甚至傷害到整個中國電影產業，「這不是一個粉絲應該做的事情」。但也有人反而認為這能擴大電影的影響力，拍攝者利用私域流量能讓更多人走進影院，更有人表示把畫面拍下來給別人看，對創作方來說雖是無奈的榮幸，但也是榮幸，且沒有劇透，反而是在加大宣傳。

對於這種「盜錄＝宣傳」的說法，業內人士不以為然，編劇柳絮非常抵觸地道出，若想發酵口碑，完全可以通過其他方式，在朋友圈真情實感地說自己看過都比錄一段片段可取，盜攝除對版權方極度不尊重，亦顯得畫風粗糙，因電影是將三維動畫渲染成二維動畫，用手機拍反而會起到減分效果。而在從事影視劇宣發工作的季羽看來，把盜拍變相說成傳播和宣傳，其實是在掩蓋這件事情本身的錯誤，他還批評，與其說這是一種情懷上的傳播和發散，不如說這是一種「自嗨」。

事實上，《中華人民共和國電影產業促進法》第三十一條明確禁止對正在放映的電影進行錄音錄像。北京清律律師事務所律師左璀璀表示， 無論是否盈利，在網絡上傳播盜攝作品、通過盜攝作品來運營個人帳號均可能侵害著作權。如果構成侵害，當事人可能面臨承擔民事責任；構成犯罪的，將依法追究刑事責任。

類似爭議在內地已成老生常談的話題，過往，諸如《復仇者聯盟4：終局之戰》等大製作上映時，也曾引發大規模盜拍問題，甚至引來官媒的注意。2019年05月，《北京日報》曾發表評論指，「屏攝」現像一再氾濫，讓許多業內人士發現，內地電影觀眾對此並沒有正確的認識，若想消除這一不文明行為更是任重道遠。不止普通觀眾，即使專業的從業者對此也存在誤會，有的明星甚至會轉發粉絲「屏攝」的片段，也大大鼓勵了這種不文明行為。

在香港，院內嚴禁拍攝及錄影。圖為任達華所演的經典宣傳片。（資料圖片）

文章還專門提到。香港影院內就嚴禁在放映室拍攝及錄影，即使以「學習」的名義也不可以。 2018年，有一位電影自媒體從業者就因為「屏攝」學習，而被香港電影節取消了採訪資格。

在香港，根據《防止盜用版權條例》，院內嚴禁拍攝及錄影，否則會被刑事檢控，最高可被罰款5萬港元及監禁3個月。