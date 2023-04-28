百萬網紅｢臉被偷｣慘變色情片主角　揭非法產業鏈：5蚊定製AI裸照

隨著AI技術逐漸成熟，普通人換臉明星成為偶像劇主角不再是夢。但在另一方面，卻變成侵犯肖像權、傳播淫穢色情影片的新式非法業鏈。

4月26日，內地一名擁有百萬粉絲的網紅稱自己「臉被偷」，有人用AI換臉軟件，製作她的色情影片。該網紅稱，不僅是她，「AI盜臉」已變成產業鏈。



昨日，在微博上擁有147萬粉絲的網紅博主「Caro賴賴_」發文稱，有人盜了她的「臉」。據她介紹，約半年前，其影片評論區有網民評論稱看過她的「視頻」。本著「清者自清」的原則，未做任何回應。但幾日前，其朋友發給她一些截圖和影片向她求證。當她看到影片中女演員正用自己的臉，做一些「難以描述的動作」時，她才意識到「臉被AI盜用」。

而且「Caro賴賴_」稱，她還發現有人在境外社交平台上冒充註冊了假賬號，盜取她的日常帖文發布，在累計一定數量的追蹤人數後，再以會員訂閱的方式販賣影片。她更發現，在另一個社交網站（Instagram）上，有很多賬號在製作及販賣「AI盜臉」影片。

這些「AI盜臉」影片的背後，也似乎形成一條完整產業鏈。不法分子通過AI換臉技術，將明星、博主，甚至普通人的臉製作成色情圖片或影片，明碼標價以獲取利益。

除「AI盜臉」外，「Caro賴賴_」還提到一種「一鍵脫衣」的技術，只需發送人像生活照，就能通過AI技術合成的方式製成圖片或影片。

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商家公開售賣「一鍵脫衣」 5蚊即可生成裸照

據《極目新聞》報道，內地社交平台有不少「去衣軟件」和提供「AI換臉」服務的賣家。其中一名賣家介紹，AI換臉收費30元（人民幣，下同）、手機去衣軟件收費50元、電腦去衣軟件收費80元。但賣家並不提供「一鍵脫衣」服務，「因為之前帳號被封了一次」。

但另一名賣家則表示，可以「來圖定製」，一張圖片5元，5張圖片20元。賣家提供的「去衣軟件」製作過程顯示，在軟體中上傳一張人像圖片後，經過一些簡單的設置，等待一段時間後，這張人像圖片就會變成一張裸體照。

網上有不少商家公開兜售脫衣軟件。（極目新聞）

河南澤槿律師事務所主任付建指出，通過AI合成的方式製作帶有他人面容的淫穢色情視頻，在境內外社交平台上進行傳播和販賣，其行為涉嫌製作、傳播淫穢物品牟利罪。賣家未經允許獲取他人圖片和個人信息，屬於侵犯隱私；再以此製作淫穢影片，更侵犯他人肖像權和名譽權。

根據中國《刑法》規定，以牟利為目的，製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。