90後男子冒充「老中醫」售假壯陽藥　獲利逾900萬元被提起公訴

90後男子冒充「數十年從醫經驗」老中醫，打著「專治男性疾病療效顯著」的旗號，售賣假冒壯陽藥獲利逾900萬元（人民幣，下同）。近日，上海市青浦區人民檢察院對他依法提起公訴。



90後男子冒充「數十年從醫經驗」老中醫，售賣假冒壯陽藥獲利逾900萬元人民幣。（微博）

據「央廣網」報道，1990年出生的男子周某某，與妻子於2015年6月成立了一間電子商務有限公司，並先後招募了10多名員工。自2021年起，周某某認為男性壯陽藥具有較大市場，便利用私人渠道購買了一批廉價藥品。

隨後，周某某便組織公司員工在網絡大量發布「周氏中醫館」的廣告，聲稱擁有「數十年從醫經驗」的老中醫坐堂，「專治男性疾病療效顯著」、「私人訂製」。廣告隨即吸引不少男性網民諮詢及購買藥物。

而每月劑量約200元的成本，亦被售賣至1500元至2000元等。除了「數十年經驗」、「療效顯著」之外，實際上，「私人訂製」亦只是一個噱頭，周某某等人售賣的所有產品均是一模一樣的。

待客戶服用一段時間藥品，並感覺不到效果後，再次聯繫周某某，卻發現對方回覆寥寥，擔心自己上當受騙於是報警處理。

除了「數十年經驗」、「療效顯著」之外，實際上，「私人訂製」亦只是一個噱頭。（微博）

及至2022年9月28日，警方在周某某公司內拘捕其妻子及員工，同日下午周某某至派出所投案自首。警方同時在其住處地下車庫內檢獲未售假藥8箱。據了解，周某某靠售賣藥物合共獲利逾900萬元。

經鑑定，周某某所售藥品均為非國家認可且無實際藥效產品。經審查，上海市青浦區人民檢察院對周某某依法提起公訴。

網民點睇：

「說明市場需求大。」

「還好不是麵粉做的，還有200塊成本。」

「上海搞涉黃這種案件一把好手。」

「正是這些人，把中醫口碑搞臭了。」

「來廣州看看，這樣的公司有的是，只要不死人都沒人管。」

