嫌返工賺錢慢？90後夫妻自導自演拍AV　賣逾365萬元分別獲刑10年

內地「90後」夫妻因嫌上班賺錢慢而辭職，其後自導自演拍鹹片在網絡售賣，並吸引逾380人成為會員，獲利超過365萬元（人民幣，下同）。二人最終因傳播淫穢物品牟利罪被判處有期徒刑10年，分別處以罰金100萬元及50萬元。



2022年8月14日，警方在四川將于某、李某拘捕。（北京青年報）

據「中國新聞網」報道，拍攝色情影片的男子于某和女子李某在大學確立戀愛關係，並在校外租屋同居。但因有限的生活費無法滿足二人日常開銷，于某便開始尋找快速賺錢的方法。得知拍攝色情影像「能賺不少錢」後，二人便在相關社交平台發布推廣「自製影片」，並以此「自食其力」成為校內「富翁」。

大學畢業後，參加工作的二人覺得實習薪資與拍攝色情影片相比，不僅更少且賺錢速度更慢。於是，二人均在僅工作不到一年後先後辭職，在家全職拍攝、售賣色情影像用作牟利。

二人最終因傳播淫穢物品牟利罪被判處有期徒刑10年，分別處以罰金100萬元及50萬元。（北京青年報）

及至2022年7月，內蒙古呼倫貝爾警方接獲民眾舉報的涉黃線索後，成立了專案組並循線調查，先後收集了各類數據線索5萬多條、轉帳記錄6萬多條，發現所有資金最終全都進入名為李某的銀行戶口。

通過進一步調查，警方發現該李某便是色情影像中的女主角。專案組研判出于某、李某有在四川省活動的行程軌跡後，前往四川於2022年8月14日在于某、李某家中將二人拘捕。目前，于某、李某已因傳播淫穢物品牟利罪被法院判並分別處罰金100萬元及50萬元。

《中華人民共和國刑法》規定，以牟利為目的，製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，併處罰金。（資料圖片）

根據《中華人民共和國刑法》規定，以牟利為目的，製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，併處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，併處罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，併處罰金或者沒收財產。

《中華人民共和國刑法》規定，淫穢物品的範圍是指，具體描繪性行為或者露骨宣揚色情的誨淫性的書刊、影片、錄像帶、錄音帶、圖片及其他淫穢物品。有關人體生理、醫學知識的科學著作不是淫穢物品。包含有色情內容的有藝術價值的文學、藝術作品不視為淫穢物品。