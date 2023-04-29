粉絲「刷關」追星擾北京首都機場秩序　6人遭逮並處罰款

粉絲瘋狂追星的行徑屢見不鮮，但擾亂到公共秩序便不好了。近日北京首都機場警方通報了兩宗粉絲隨意買票進入機場、尾隨藝人拍照後再退票情事，最後遭機場民警以涉嫌「刷關」擾亂公共場所秩序為由，傳喚至派出所接受調查，並處以罰款。



《北京日報》報道，機場民警詢問了解到，陸某等6人事先在網上得知某藝人乘坐航班的資訊，提前來到北京首都國際機場二號航廈等待。為增加與藝人接觸的時間方便拍攝偶像照片，他們提前購買任意航班機票，持機票跟隨藝人通過安檢前往登機口追星，並在藝人登機起飛後退票離開機場，用「刷關」的方式實現追星的目的。

無獨有偶，稍早4月24日柳某等4人同樣利用「刷關」方式，在安檢通道跟隨藝人通過安檢口後在機場內追逐拍照、追星直到藝人乘坐航班起飛。

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綜觀近年內地機場違規追星行為不在少數：粉絲接機造成擁堵、飛機還未停穩。從2021年以來，僅首都機場公安局就辦理涉粉絲違法違規追星案件17宗，共刑事拘留2人次，行政拘留10人次，行政罰款342人次，警告121人次。

此外，2021年北京朝陽法院更對一宗非法獲取明星航班資訊的案件做出判決，因非法獲取明星航班資訊、擾亂公共場所秩序等違法行為，「粉絲」劉某某、王某某分別被以侵犯公民個人資訊罪依法判處拘役5個月、緩刑5個月與拘役4個月、緩刑4個月。