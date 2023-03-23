【深圳好去處】相隔3年，深圳新建了不少新地標！今次記者就親自帶大家來到人氣打卡商場「深業上城」走走。這裏集齊了很多商舖，超過300個品牌，包括多間超有特色的打卡餐廳，夠大家玩足一整天。

深圳好去處｜深業上城5大必去景點！歐陸小鎮+追星必去+高質Cafe

於2018年開業的深業上城，位於福田區皇崗路，深圳中央的兩大山地公園–蓮花山公園與畢架山公園中間，聚集了超過300間潮牌商店、特色咖啡店和餐廳、明星周邊店舖等。記者直擊了其中5大必去景點，食玩買應有盡有。

（潘樂文 攝）

熱愛打卡的小編為了可以穩定上網，免「翻牆」，隨時上載相片和短片到社交平台分享及使用內地支付工具，今次選用了csl及1O1O的「86-易」服務。「86-易」有高達2GB內地及澳門數據漫遊服務，上Facebook、Instagram都不用「翻牆」，非常方便，適合周末往返內地吃喝玩樂的港人。而且「86-易」的用戶不用更換SIM卡都可以增設內地手機號碼，用來開設內地銀行戶口，綁定及驗證不同支付工具應用程式，非常方便，詳細教學可以看看：返內地開戶要齊3大文件、最多人遺漏這一份！只有內地號碼未夠

【1】葉外Urban茶室

葉外Urban茶室位於深業上城南區一期，是一間集結東方美學和現代禪意的中式茶及甜品店，以柔和灰白色調貫穿室內裝潢，清新典雅。而食物方面亦相當有新意，包括特調茶酒「無言」（RMB$69）、斑斕鳳梨蛋糕（RMB$42）、花生泡芙（RMB$42）等，茶香清新甘甜。今次小編發現不少店舖都接受內地支付工具付款，幸好出發前一早開通「86-易」並已綁定驗證，付錢方便得多！

地址：福田區深業上城南區一期L3-T3064

營業時間：10:00 - 22:00（週一至週五）；10:00 - 22:30（週末及公眾假期）



【2】Loft 小鎮

Loft 小鎮可謂是深業上城最具有代表性的地標！紅白黃四方建築，加上陽光折射出的光影照在牆上，相當有設計感。

小鎮分為兩邊建築，中間有行人天橋連接，是很多打卡愛好者的拍照熱點。利用「86-易」的數據漫遊服務，可以免「翻牆」上載相片到Instagram，非常方便，超適合像小編這種懶人！

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地址：福田區深業上城地面



【3】微店 Park

微店Park位於深業上城3樓，是深圳首間明星周邊店，可以滿足到一眾的追星族！除了可以在店門外1比1的人形立牌瘋狂打卡外，店內的明星周邊商品更讓粉絲目不暇給，包括有手幅、卡片、日曆、鑰匙扣、行李牌、海報、書籤等，就連明星證件照都有。而且店內還設有明星棉花娃娃專區，可以幫大家喜愛的明星搭配不同造型，粉絲來到一定捨不得離開！

地址：福田區深業上城南區一期L3-T3013a

營業時間：10:00 - 22:00



【4】奈雪の茶

在等待會合Aaron時，就順便試試奈雪の茶。想節省時間，一定要利用內地應用程式點茶飲，到達門店便即時可以拿到外賣，不用等，超方便！

地址：皇崗路5001號深業上城（南區）商場裙樓B1層M11號商鋪

營業時間：10:00 - 22:00



【5】Yokocho 上橫町

位於三樓的Yokocho 日本街，集合了16家不同種類的日本料理店，包括壽喜燒、鐵板燒、鰻魚飯、居酒屋、拉麵、燒鳥、關東煮等等，而且裝修設計都非常有日本街頭風格！

今次小編去了一間米芝蓮1星的日本本土品牌——銀座鳳邸 Ginza Bird Land。為確保有座位，Aaron事先用「86-易」服務提供的內地電話號碼致電預訂。在銀座鳳邸可以品嘗雞的不同部位，食物質素和性價比都相當高，如果想試食日本街的其他菜式，侍應也會幫忙取餐送到食客面前，服務周到！

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Yokocho 上橫町

地址：福田區深業上城南區一期L3-S307



銀座鳳邸

地址：福田區深業上城南區一期L3-S307-7

營業時間：11:30-13:30；17:30-21:00



深業上城

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

營業時間：10:00 - 22:00

交通方法：福田口岸乘搭的士（約10分鐘）

