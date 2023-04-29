因潦草「丸子頭」走紅　官方證實7歲大熊貓「小丫」患尿毒症去世

大熊貓「小丫」早前因擁有可愛的「丸子頭」而爆紅，受到網民熱愛。然而不幸的是，周六（29日），陝西省林業局消息證實，小丫因尿毒症，已於去年6月去世，終年7歲。



公開資料顯示，小丫為雌性，2014年9月15日於陝西珍稀野生動物救護研究中心出生，2018年12月18日搬至佛坪熊貓谷生活。由於兩隻耳朵的毛髮潦草蓬鬆，宛如兩個綁起來的「丸子頭」，十分可愛，因此小丫深受網民歡迎，甚至被笑稱為「最好識別的熊貓」。

然而近日，小丫去世的消息在網絡廣傳，有網民在曬出小丫走紅的丸子頭網圖時，也曬出了陝西省林業局關於小丫去世的回覆，其顯示小丫於2022年6月12日死於尿毒症。

近日，小丫去世的消息在網絡廣傳，網民希望官方出來澄清。（上游新聞）

一時間，網民紛紛討論，甚至質疑小丫去世消息的真偽，此前小丫所生活的秦嶺四寶科學公園工作人員亦未能夠證實，指具體情況需要向林業部門核實了解。

周六，陝西省林業局相關人士回應稱已注意到網上信息，並指小丫確實因尿毒症於去年6月去世。對於發病的具體原因，該工作人員表示自己不具體負責有關工作，故不是特別清楚，但小丫從發病到離世前，都獲得專業團隊的救治，以及有相應報告和核查，所有程序都沒有問題。

一名大熊貓研究專家則表示，大熊貓1歲相當於人類約3.5歲，由此推算小丫處於青壯年階段。就尿毒症的發病原因，他認為有多種，包括自身、環境以及食物等，需要具體分析，但與老齡階段相比，幼年、青壯年階段的大熊貓患尿毒症的發病機率的確較低。

而死訊被證實後，許多網民深表難過，除了慨嘆小丫英年早逝，也質疑為何不主動向公眾公布熊貓的死訊，而是要待輿論關注到才回應，認為當中並不透明，甚至懷疑是否有更多同類案例大家不得而知。

網民點睇：

剛知道小丫，長得真的好可愛啊

哎都不知道這些消息

為什麼，為什麼，這會才告知呢？

去年就沒了，現在才報道，要不是網友問，有熱度了，國寶就這麼悄無聲息了，說沒就沒

今天刷到，也是不敢置信。一隻貓貓（熊貓）就這麼悄麼聲息的消失了

死得悄無聲息，還有多少我們看不到的地方，被黑暗籠罩

小丫已經算是小網紅了，就算這樣也不能保證一定被養好，既然這樣還幹嘛人工養在動物園裏呢？一個私人組織隻手遮天也是厲害了

那是不是意味著還有很多沒有公佈出來的我們不知道的，大熊貓不宜飯圈化，你們也不能資本化，你們也不能私有化，更不能731化

