有片｜首航2名乘客高空吵架爭執鬥毆　起因竟是這件事

撰文：范玉瑩
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內媒《上游新聞》報道，4月29日，雲南麗江飛往安徽合肥的首都航空JD5245航班上，有兩名乘客在飛機飛行中爆發爭執鬥毆，起因是後排乘客多次將膝蓋抵在前排乘客的靠椅上，隨後雙方爆發爭執糾紛，目前已私下協商解決。

發文網民表示，後排乘客多次將膝蓋抵在前排乘客的靠椅，前排乘客提醒數次，後排乘客依然不聽，前排乘客於是動手把後排乘客的腿拍下去了，隨後雙方發生糾紛。

隨後，空姐等工作人員進行了勸離，不斷提醒：「別動手！萬米高空吵架動手，太危險了」，並幫兩位乘客調換了座位。

首都航空公司工作人員回复稱，是旅客因為座位問題發生爭執，在安全員與乘務員調解下，已經和解，具體過程和細節不方便透露。不過，雙方已經認識到事情的危害性，並且各自承認了錯誤。公司保留追究危害公共安全的權利。

網民點睇：

後排這種最討厭，可以去頭等艙。

我坐座椅，也討厭被人用膝蓋頂著。

前排乘客沒什麼問題

真是把人丟到天上了

素質，素質，素質…。

太恐怖，打架的人，是忘記自己還在天上飛嗎？

這真是打出了高度。

大哥這是飛機啊，有啥不能下了飛機後再說呢。

都成年人了，能不能成熟點

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