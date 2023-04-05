國航飛機從跑道折返停機坪終延誤起飛惹議　只因乘客遺下此物件？

有旅客反映，上月乘坐國航航班時，因有乘客將手機遺在機場，飛機就從跑道折返登機口，導致航班延誤一個半小時。事後，國航僅就事件致歉，但未有回應航班延誤的補償問題。



《上游新聞》報道，3月23日晚，旅客潘先生乘坐上海虹橋機場飛往北京首都機場的CA1550航班。他介紹，當時飛機已關上機艙門並滑出跑道，準備排隊起飛，但飛機之後折返停機坪。

他原以為是飛機故障，也沒有特別在意，但不久後就見到一名乘客在艙門位置與空中服務員對話，「然後就看見機艙門打開了，他就下去了」。潘先生憶述，大概十多分鐘，就聽到廣播稱有乘客自願取消航班，所以要折返停機坪，「這時機艙上的人就有點騷動了，不過大家情緒還比較穩定」。

另一位乘客秦女士稱，CA1550航班原定晚上8時25分起飛，飛機滑出跑道後又折返停機坪。當時，她聽到乘務長表示有乘客將手機遺在登機口，「飛機推出了，地面說找到了，然後這位乘客自願取消行程去拿手機」。

秦女士稱，飛機一直停在停機坪上，漸漸地乘客們意識到有問題，開始引發騷動，「有一位大姐，她要從北京轉悉尼的航班，就很著急，一遍一遍地跟乘務跟空乘（空中服務員）去確認，但空乘根本就不理她」。

她透露，當時頭等艙和商務艙的乘客相對比較著急，與主任乘務長有爭論，「這時候，幾位空乘就過來阻止乘客拍照錄像，就把矛盾激化了」。

潘先生稱，主任乘務長一度被乘客圍住，然後就報警了，「但地面警察來了後，一看這個情況就直接跟他說，你的責任和義務是要安撫乘客，而不是跟乘客搞對立」。

隨後，潘先生看到有5、6位乘客選擇放棄行程下飛機，「其中一位下機乘客給我發來照片，稱其在改籤的下一趟飛北京航班上，又看到了那位下機拿手機的乘客」。

下機取手機的乘客（戴帽者）被拍到登上了下一趟飛北京的航班。（上游新聞）

秦女士記得，飛機最後在晚上9時45分關上艙門，差不多晚上10時才起飛，距離原定起飛時間已經過了一個半小時。

潘先生直言，自己曾遇過航班因乘客身體不適需要折返，但他無法理解本次航班折返的原因，「為什麼拿手機這麼小的事情，也一定要讓飛機返回？我飛了150多萬公里，還沒有見過一次」。

事後，他已向國航95583熱線和中國民航消費者熱線投訴，並提出三項訴求，「一是這位乘客的要求合理嗎？第二，200多個乘客的損失，怎麼彌補？第三，機組沒有做到國航服務的標準，怎麼處理？」。

潘先生在微博上投訴涉事航班相關人員的服務問題。（微博＠潘瑋哲）

3月31日，潘先生曾與國航客艙服務部的工作人員就本次事件溝通，對方表示，客艙部對於乘客取手機導致航班延誤的損失沒有權限處理，還需要進一步上報上級部門。

潘先生透露，國航方面稱經過對乘務組客艙服務展開調查，空中服務員阻止乘客拍攝，是在特殊情況下維持客艙秩序，避免輿情發酵，有關行為是符合規定，「我問符合什麼規定，她也說不出來」。

對於本次事件，潘先生直言「感覺非常不可思議，這位乘客自己取消乘坐航班，讓一群人在地上等了90多分鐘，然後他坐了下一班飛機高高興興落地，合理嗎？」。

有業內人士介紹，航班因緊急情況滑回並不鮮見，主要原因包括飛機故障、起飛時間有變化或航班取消、天氣差等。出於安全考慮，若乘客出現各種突發狀況，航班都會選擇滑回，但具體標準並沒有詳細規定，主要取決於機組當時的判斷。